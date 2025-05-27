山東化工廠強烈爆炸 造成5死6失蹤19傷

中央社／ 台北27日電

中國山東省高密市友道化學公司廠房今天中午近12時發生強烈爆炸，不但產生大範圍濃煙，爆炸威力更震碎周邊多棟民宅的門窗玻璃。據當地官方通報，截至今晚7時25分，這起爆炸已造成5人死亡，19人受傷，另有6人處於失聯狀態。

央視報導，這起爆炸發生的具體時間是今天上午11時57分左右。事發後，中共山東省委、山東省政府隨即作出安排部署，省、市、縣三級政府啟動應急處置機制，成立聯合救援指揮部，展開救援。截至發稿為止，現場搜救和清理工作仍在進行中。

根據中國網友發布的現場畫面及目擊者形容，爆炸現場濃煙滾滾且範圍極大，周邊村莊許多民宅的門窗玻璃被震碎，且爆炸時房屋出現明顯震動。事發後，當地官方緊急疏散周邊至少1公里區域內的所有人員。

根據公開資料，發生爆炸的友道化學公司成立於2019年8月，廠址位在高密市的仁和化工園區，現有員工300餘人，生產農藥、醫藥及相關化工產品的技術開發、生產及銷售。

爆炸 死亡

延伸閱讀

窗戶玻璃全震碎！山東一化工廠爆炸釀5死 6人失聯、19人輕傷

山東一農藥廠爆炸 目前傷亡情況不明

山東灰鶴誤入老虎區「1對7」下場慘 遊客嚇：職場命案

撿到流浪貓「竟是撞球天才」完美示範一竿進洞 當場升格教練收穫終身飯票

相關新聞

明星文物齊聚 穿越千年看殷商

婦好鴞尊「孿生兄弟」重聚首，「顯眼包」亞醜鉞進京省親，電影「哪吒2」中敖光的「龍牙刀」原型亮相…世界博物館日之際，京城年...

窗戶玻璃全震碎！山東一化工廠爆炸釀5死 6人失聯、19人輕傷

據大陸央視新聞，5月27日11時57分左右，山東高密友道化學有限公司一工坊發生爆炸事故。截至19時25分，事故已造成5人...

深圳文博會 四川展館人氣爆棚

22日第二十一屆中國（深圳）國際文化產業博覽交易會（簡稱深圳文博會）在深圳國際會展中心盛大啟幕。四川展館人氣爆棚，特別是...

嚴重老化…上海頻傳「欄桿刺客」 被扎傷者崩潰：去醫院沒用

有上海市民近日反映，位於浦東新區的張東路張家浜橋欄桿表面有玻璃纖維外露。一名母親帶孩子出門遛彎，回家路上孩子表示手發癢，...

免費登頂聖母峰？29歲四川男原本當後勤 意外實現壯舉現省145萬

登頂聖母峰是很多登山客的夢想，但此舉不僅危機重重，也須花費不少金錢。然而四川一名29歲小夥竟然以意外方式實現了人生壯舉，照...

「開盒」肉搜問題嚴重…陸網信辦強化整治 著眼重點網站平台

近年大陸網路上肉搜「開盒」問題嚴重，一些人士透過非法手段網路肉搜，蒐集他人個資公布在網路，讓當事人遭受騷擾網暴，大陸中央...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。