山東化工廠強烈爆炸 造成5死6失蹤19傷

中國山東省高密市友道化學公司廠房今天中午近12時發生強烈爆炸，不但產生大範圍濃煙，爆炸威力更震碎周邊多棟民宅的門窗玻璃。據當地官方通報，截至今晚7時25分，這起爆炸已造成5人死亡，19人受傷，另有6人處於失聯狀態。

央視報導，這起爆炸發生的具體時間是今天上午11時57分左右。事發後，中共山東省委、山東省政府隨即作出安排部署，省、市、縣三級政府啟動應急處置機制，成立聯合救援指揮部，展開救援。截至發稿為止，現場搜救和清理工作仍在進行中。

根據中國網友發布的現場畫面及目擊者形容，爆炸現場濃煙滾滾且範圍極大，周邊村莊許多民宅的門窗玻璃被震碎，且爆炸時房屋出現明顯震動。事發後，當地官方緊急疏散周邊至少1公里區域內的所有人員。

根據公開資料，發生爆炸的友道化學公司成立於2019年8月，廠址位在高密市的仁和化工園區，現有員工300餘人，生產農藥、醫藥及相關化工產品的技術開發、生產及銷售。