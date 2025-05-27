「開盒」肉搜問題嚴重…陸網信辦強化整治 著眼重點網站平台

近年大陸網路上肉搜「開盒」問題嚴重，一些人士透過非法手段網路肉搜，蒐集他人個資公布在網路，讓當事人遭受騷擾網暴，大陸中央網信辦日前印發通知表示，督促各地網信部門、各網站平台進一步強化「開盒」問題整治工作。

同時，中央網信辦召開專題部署會議，要求微博、騰訊、抖音、快手、百度、小紅書、知乎、嗶哩嗶哩、豆瓣等多家重點網站平台，對照通知「抓好各項任務落實，切實履行主體責任」，要求以「零容忍」態度堅決打擊「開盒」亂象。

在大陸，「開盒」這種類似肉搜的新式網路暴力違法行為，受害者的姓名、個人照片、身分證號、住址、手機號碼、社交帳號遭網路公開，被「開盒」的人，往往會遭遇網友的侮辱謾罵、造謠詆毀，在生活中也遭到騷擾，如被陌生人以電話、簡訊輪番「轟炸」。

央視新聞客戶端27日報導，中央網信辦表示，「開盒」問題直接關係民眾切身利益，近期網信部門深入整治，全面清理各類涉「開盒」違法違規資訊，從嚴處置傳播相關內容的帳號和群組，依法按程序處罰3家大型網站平台，組織重點網站平台定期發布治理公告、公布典型案例，並向公安機關通報違法犯罪線索。

網信辦相關負責人士指，利用「開盒」等方式非法獲取、公開他人個資，涉嫌違法犯罪，性質極為惡劣。接下來將做好整治工作，首先是全力阻斷傳播管道，督促網站平台深入清理各類違法發布個資；二是升級完善保護措施，設置涉「開盒」舉報快速入口，及時核實網友投訴舉報；三是加大打擊懲治力度，會同有關部門嚴厲打擊洩露、盜取、販賣個資，以及利用個資開展違法犯罪活動等行為。