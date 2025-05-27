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頂高溫跑操場…陸女學生疑遭導師霸凌輕生 學生怒砸辦公室抗議

中央社／ 台北27日電
大陸河南許昌市第六中學一名女學生23日跳樓身亡，有人指稱女學生此舉是因為遭到導師霸凌。不少學生25日聚集在學校辦公室外抗議，將窗戶、辦公室器材砸爛，隨後特警趕赴現場，驅散人群。圖/AI生成
大陸河南許昌市第六中學一名女學生23日跳樓身亡，有人指稱女學生此舉是因為遭到導師霸凌。不少學生25日聚集在學校辦公室外抗議，將窗戶、辦公室器材砸爛，隨後特警趕赴現場，驅散人群。圖/AI生成

X平台帳號「李老師不是你老師」披露，中國河南許昌市第六中學一名女學生23日跳樓身亡，有人指稱女學生此舉是因為遭到導師霸凌。不少學生25日聚集在學校辦公室外抗議，將窗戶、辦公室器材砸爛，隨後特警趕赴現場，驅散人群。

據該名女學生的同學表示，女學生在學期間遭導師言語霸凌、體罰，包括在室外溫度達攝氏40度的情況下，讓女學生在操場跑步，並將女學生鎖在教室外，不讓她上課。

據「李老師不是你老師」披露，女學生跳樓後，學生家長去找校方理論，但校方態度惡劣，導師還在一旁滑手機。此舉引發學生不滿，聚集在學校辦公室外抗議。

但也另有人表示，這名導師並沒有體罰，並質疑女學生的家長平常不關心女學生，現在為女學生發聲是為了金錢。

影片顯示，在「文明校園，你我共建」的校園文宣旁，有幾名學生拿著工具將辦公室窗戶砸碎，並將辦公室內的電腦、鍵盤砸爛，辦公室的外牆上也有用紅漆刷出來的抗議字樣；外圍則有一大群學生拿手機拍攝。

隨後，身穿制服的特警趕到現場，學生迅速離開辦公室外圍，擠進一旁的人群。

據香港明報今天報導，女學生的父親26日上午透過影片表示，事情已查明原因，相關部門已妥善處置，並感謝外界關心，希望外界不要再繼續在網路上議論此事。

貼文指出，26日中午，河南許昌市第六中學附近的道路出現便衣人員和工作人員。影片並顯示，遭到破壞的辦公室外圍已架起施工圍籬，一旁還有特警的車輛。

近期，中國社群平台上流傳各種關於女學生自殺的原因，各大平台疑似將此事件的相關內容陸續下架。微博今天僅剩下幾篇貼文。有網友表示，相關貼文遭到刪除，也有人詢問是否相關貼文都被清空。至於小紅書及抖音上也僅剩下1、2部關於此事的討論短片。

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