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山東一農藥廠爆炸 目前傷亡情況不明
據央視新聞報導，5月27日11時57分左右，山東高密友道化學有限公司一車間發生爆炸事故，正全力組織救援救治。但報導並未說明事故發生原因和傷亡情況。
網上影片可以看到工廠冒出熊熊大火，有網友表示，當地所有消防車都趕去現場救援，工廠內有不少人頭破血流。
根據公司官網介紹， 山東友道化學有限公司為豪邁集團股份有限公司控股子公司，成立於2019年8月，位於山東省濰坊市高密仁和化工園區，占地700餘畝，註冊資本10億元。公司現有員工300餘人，主要是生產高效低毒類農藥及其專用中間體。
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