中國多地鼓勵2.5天休假 不具強制力實務上難執行

在四川綿陽宣布試行4.5天彈性工作制以促進消費後，中國各省的工時與休假制度成了輿論焦點。據統計，至今至少已有11個省市提出實行週休2.5天的公告，然而採鼓勵非強制，使政策「看得到卻用不到」。

為提振消費，中國四川省綿陽市近日發布「綿陽市提振消費專項行動2025年工作清單」，文中提及試行「4.5天彈性工作制」，將每週的休假時間拉長至2.5天。

綜合中國青年報、中新社與南方網，在綿陽市發布這份工作清單後，不少中國民眾在網路社群平台上發表意見，呼籲相關政策應該推廣至全中國。

報導指出，綿陽市並非中國最早提出試行2.5天休假的城市，早在2015年，中國國務院辦公廳印發「關於進一步促進旅遊投資和消費的若干意見」中，就已經有關於優化休假的內容。意見中鼓勵帶薪休假制度、錯峰休假，彈性作息。

據統計，目前至少已有河北、江西、甘肅、遼寧、安徽、陝西、福建、浙江、廣東、湖北及重慶市11個省市發布相關文件，鼓勵有條件實行週休2.5天。然而由於是「鼓勵」而不具強制性，具體方式仍要端看各用人單位安排，因此使得相關的倡議「雷聲大雨點小」。

報導分析，週休2.5天的模式難落實的一大原因是面對經濟趨緩的壓力，不少企業面臨經營困難，利潤減少。若讓員工週休2.5天，可能會加重企業負擔。

此外，各地方政府為了促進消費而鼓勵週休2.5天，但並未提出詳細的配套措施。以綿陽市為例，相關工時與休假方針是由商務局發布，但配套措施需要其他局處擬定與配合，才能全面推動。

也有基層公務人員在報導中提到，現在連週休2日、帶薪休假都難以執行，「週休2.5天是奢望」。

報導引述西南財經大學社會發展研究院院長楊海洋分析，縮短勞動時間是社會經濟發展和文明進步的必然趨勢，但推廣需結合實際情況，避免「一刀切」。各地方應科學評估自身的經濟結構、企業承受力。彈性工作制政策可優先在服務業、知識密集型行業推廣，製造業等傳統行業則需循序漸進。