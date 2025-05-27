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川普政策影響 數十名哈佛學生向港科大諮詢升學

中央社／ 香港27日電

據報導，香港科技大學23日公開邀請美國哈佛大學國際大學生和研究生來港繼續學業後，截至26日，已有數十名哈佛學生向該校查詢相關情況。

針對美國政府22日宣布禁止哈佛大學招收國際生，香港科大隨即公開邀請受影響的哈佛國際大學生和研究生到科大繼續學業。

明報今天在報導中引述香港科大回應指出，截至昨天已接獲數十個查詢，由於每個學生情況各異，校方專責團隊正向他們提供個別升學方案與建議，以滿足學生個人需求。

科大表示，美國頒布禁令當天，校方已接獲很多「應屆畢業生」、校友及原先計畫前往哈佛就讀的準學生查詢，當中不少人來自香港及中國大陸。

科大表示理解他們的焦急徬徨，已為他們提供個別輔導，並於上週發表聲明，期盼受影響學生知道科大願意支援他們繼續學業。

但科大指出，當前美國的相關政策仍未明朗，各方仍在觀望事態發展，科大期盼哈佛大學可以達成解決方案，以保障國際生權益。

香港科技大學 美國 哈佛大學

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