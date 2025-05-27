陸指控台灣男子以網路宣揚迷信邪說 對其發布逮捕令

由大陸國務院防範和處理邪教問題辦公室主管的《中國反邪教網》指出，台灣一名自稱為「唯識學深層溝通創始人」的林姓男子，透過台灣總部網上指揮，利用網路在大陸舉辦各種心靈課程，宣揚迷信邪說，非法騙斂巨額錢財，具有極大的社會危害性，山東省淄博市沂源縣檢察院早前已對林姓男子發布逮捕令。

《中國反邪教網》26日發表一篇題為「揭開『唯識深層溝通』迷信邪說的畫皮」的文章指出，近年來，個別培訓公司、信息諮詢機構打著「心靈培訓」「心靈溝通」「突破自我」的幌子，開展有害培訓，灌輸傳播迷信邪說，強化精神控制，騙斂巨額錢款，給大陸社會和個人造成巨大危害。

2022年3月，山東省淄博市沂源縣公安局接轄區群眾報案，稱其參與「普賢洲心靈文化中心」網上培訓班，疑似上當受騙。公安機關接報後，隨即開展案件調查。

《中國反邪教網》指出，2022年8月，大陸公安機關成功摧毀一個由台灣林姓負責人在台灣遙控指揮，打著「心靈培訓」旗號，通過網路傳播鼓吹極端唯心主義和個人主義，聚斂巨額錢財的「靈修」類有害培訓組織，並抓獲犯罪集團骨幹成員26人，涉案資金達人民幣1,700多萬元。

文章稱，該組織宣揚前世來生、與靈魂對話、改造心靈基因治療疾病等迷信邪說，採取心理暗示、催眠洗腦等方式騙斂巨額錢財。截至案發，該培訓機構所涉受害學員達4,000多人，遍布山東、廣東、江蘇、黑龍江等27個省、自治區、直轄市。

偵辦該案的山東省淄博市沂源縣公安局張姓警官表示，該非法組織逐漸形成了「中國台灣全球總部—中國大陸中心—分中心—專業溝通師—普通學員」五個層級的架構。

其中，頭目林姓負責人在台灣總部網上指揮，由大陸幹部在大陸利用網路聊天，通過舉辦「高維溝通法」「基因班」「實相圓滿班」「高維水意識」等網路培訓班，宣揚迷信邪說，利用學員消災解難、擺脫困境、尋求安慰等心理，大肆發展學員，騙取學員盲目信任，非法騙斂巨額錢財，具有極大的社會危害性。

台灣林姓負責人以所謂「唯識深層溝通」創始人自居，自稱為水悅星人，水悅星滅亡後，分別在藥王星、昴宿星、織女星等一堆無法考證的行星上轉世，同時自稱「鑽研佛學數十年，致力於佛法科學化」。

林姓負責人並以《水悅星》等書籍教材，利用網路傳播宣揚所謂的「唯識深層溝通技術」，打著「心靈培訓」的旗號，在中國大陸發展成員，建立組織開展有害培訓。

部分大陸學員為參加其課程變賣家產、透支信用卡，最後債台高築、無以為繼。《中國反邪教網》稱，該組織學員中還有多人精神失常，甚至因貽誤病情死亡，有學員則在參加「深層溝通」培訓課後產生嚴重的輕生傾向。

該組織八名大陸籍幹部已於2023年，遭山東省淄博市沂源縣人民法院以利用迷信破壞法律實施罪判處有期徒刑和罰金。山東省淄博市沂源縣檢察院也已對台灣林姓負責人發布逮捕令。