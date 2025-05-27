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「粵來粵有趣」台灣賽區8強 AI爭鋒決賽粵港澳

聯合報／ 記者林昉柔／台北報導
「粵來粵有趣」台灣賽區海選評審會25日於台北舉行，圖為評審會評比會現場。 圖／聯合影音號
「粵來粵有趣」台灣賽區海選評審會25日於台北舉行，圖為評審會評比會現場。 圖／聯合影音號

第七屆「粵來粵有趣」於5月25日在台北舉辦海選評審會，歷經幾個月的徵集，吸引超過百件華人作品踴躍投稿，台灣賽區近50位入圍選手到場爭奪決賽門票，最終由8組隊伍將代表進入決賽。今年首度將由粵港澳台影像創作人同場競賽，四地選手於6月下旬與粵港澳選手會師珠海、澳門，展開48小時主題極限創作挑戰賽。

本屆賽事主題聚焦「智AI」，多個入圍作品在AI技術應用與內容敘事上表現亮眼。擔任賽事評審的院線導演張書瑋表示，本次入圍選手展現出良好的執行力與創意，關鍵在於他們如何透過AI讓主題更聚焦、內容更切題，「人工智能不僅是個創作工具，也能幫助選手做更多的反思，思考如何運用並讓創作加分。」

賽事虛擬代言人Liza於中場亮相，同時為賽事品牌方「華青媒Lab.」代表，她表示，「AI技術在影像創作領域的突破性應用，不僅能用於劇本生成與熱門題材的精準篩選，在視覺呈現上更能實現許多過去實景拍攝難以達成的畫面，使創意得以完整展現。」

賽事評審、知名製片人林木榮表示，更期待之後能讓AI不只是工具，而是能夠有更多的互動，成為創作的能力。

來自台灣藝術大學的隊伍以作品「來自2030寶貝的一封信」入圍決賽，從未來人的視角與現代人對話，敘述未來世界如何與AI共存。團隊成員李同學表示，現代人對AI常有恐懼感，「這次我們以一個創新的角度來製作，呈現AI讓未來的生活變得更便利、更幸福。」

另外，來自玄奘大學的張同學帶領團隊運用AI工具創作歌曲，打造出一部溫暖動人的微電影MV，成功入選決賽。他分享，自己擔任導演時常靈感湧現，而AI作為輔助創作的工具，讓整體製作流程更有效率。

決賽將於6月下旬橫跨珠海與澳門，8組台灣隊伍須與粵港澳賽區選手進行限時48小時創作比拼。台灣藝術大學俞同學表示，因為生活圈不一樣，與粵港澳選手應該會有很多不同的觀點，期待能看到他們不同視角的作品，「感覺他們在技術層面相當強，希望可以透過比賽互相切磋、互相學習。」

「我認為粵港澳選手都是非常強的，希望可以交流畫面創作的能力。」龍華科技大學葉同學表示，我們認為「人」是鋪底一座城市的文化與風貌，與粵港澳選手都來自不同的文化環境，除了創作之外也想多接觸他們的人文風情與飲食文化。

團隊 台灣藝術大學

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