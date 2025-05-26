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再被推風口...李嘉誠長實集團旗下在港項目涉貪腐造假

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
香港廉政公署（ICAC）日前偵破了一宗涉及觀塘安達臣道住宅項目的貪腐造假案，該項目由香港首富李嘉誠旗下長實集團開發，長實集團事後表示支持廉政公署行動，並配合後續處理。（中新社）
香港廉政公署（ICAC）日前偵破了一宗涉及觀塘安達臣道住宅項目的貪腐造假案，該項目由香港首富李嘉誠旗下長實集團開發，長實集團事後表示支持廉政公署行動，並配合後續處理。（中新社）

香港廉政公署（ICAC）日前偵破了一宗涉及觀塘安達臣道住宅項目的貪腐造假案，並拘捕了10名涉案人員，涉嫌行賄、串謀詐騙、使用虛假文書等罪行。而該項目正是由李嘉誠家族旗下長實集團負責開發。這是李嘉誠自港口事件後再度被推上風口浪尖。

界面新聞報導，長實集團在事發後回應，集團支持廉署行動，保障香港之廉潔營商環境，已初步完成檢視項目之工程，並正與香港屋宇署商討適當之後續處理。

香港廉政公署調查指出，安達臣道項目鋼筋工程分判商為節省成本，施工中未按屋宇署批准的圖則執行，導致6棟大樓出現鋼筋「疏、少、幼、移位」等問題。其中10名涉案人員包括1名總承辦商員工、5名分判商負責人、經營者或員工，以及4名工程顧問公司駐地盤監督工程人員。

安達臣道發展項目由長實集團於2020年5月以49.5億元競得，規劃建設共有6棟住宅大樓，其中第1、2及3棟大樓高36層，第5、6、7棟樓高為27層。作為「港人首置盤」（旨在為符合資格的首次購房者提供低於市價的住宅），安達臣道發展項目原計劃以市價八折提供近3,000套住宅，其中1,000套面向首次購房者。

2024年全年，長實集團實現營收455.29億港元，年減3.63%；歸母淨利潤約136.57億港元，年減21.24%。顯示在房市低迷下，長實集團業績承壓。長實集團主席李澤鉅表示，「當下集團最重要的是保持財務健康，以專用資金應對不可預見的風險，有財務實力，遇到風浪才會較易頂得住、捱得起」。

李嘉誠旗下長江和記實業自3月以來傳出向美資貝萊德為首的財團出售巴拿馬運河等港口引起爭議，該交易受到大陸官方關注，並多次在官媒上批評該筆交易，並表示將介入，儘管長和發聲明稱交易合法。但在美中兩強競爭下，長和港口交易案仍在持續角力中。也因此，一段時間以來，跟李嘉誠旗下集團有涉的訊息多引來風吹草動的聯想。

香港 李嘉誠 巴拿馬運河

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