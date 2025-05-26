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孟加拉新娘宣傳多 中國使館：謹慎娶妻勿買外國媳婦

中央社／ 台北26日電

中國外籍新娘仲介的觸角，近來伸向南亞的孟加拉，網路上相關宣傳短片越來越多。中國駐孟加拉大使館25日公告，提醒中國公民不要輕信各類影音平台的跨國婚戀宣傳，消除「買外國媳婦」的錯誤思想，謹慎赴孟加拉娶妻。

中國駐孟加拉大使館25日透過其微信公眾號表示，根據中國法律，任何婚姻仲介不得從事或變相從事涉外婚姻介紹業務，任何個人不得採取欺騙手段或以營利為目的，從事或變相從事涉外婚姻介紹活動。

館方指出，中國公民應遠離經營跨國婚姻仲介，不要落入網路詐騙陷阱，以免人財兩空。如有上當受騙者，應立即向中國國內公安機關報警。

根據館方說法，孟加拉嚴厲打擊人口販賣行為。若涉及該國非法婚姻者，可能會被控涉嫌販賣人口而遭逮捕。根據孟加拉刑法及「反人口販賣法」，組織販賣人口者可被判7年以上有期徒刑、甚至終身監禁乃至死刑，並處50萬孟加拉塔卡（Taka，約新台幣12.4萬元）以上罰金。

此外，根據孟加拉相關法律，教唆、策劃、實施或幫助實施販賣人口者，也會被判處3年以上、7年以下有期徒刑，並處2萬孟加拉塔卡以下罰金。

館方還提到，孟加拉司法程序冗長。若涉嫌販賣人口被捕，從警方立案到法院宣判將耗時數月甚至數年，嚴重影響家庭團聚及未來生活。

館方提醒，中國公民要嚴格遵守涉外婚姻法律法規，遠離非法仲介，不要輕信各類短影音平台跨國相親及婚戀宣傳，消除「買外國媳婦」的錯誤思想，謹慎赴孟加拉娶妻。

法律 孟加拉 婚姻

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