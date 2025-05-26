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全球首個機器人拳王誕生 共軍未來戰場將無真人？

聯合報／ 大陸中心／即時報導
繼央視春晚機器人扭秧歌，4月19日北京舉行全世界第一場人形機器人半程馬拉松，25日晚間，大陸又舉辦全球首場機器人格鬥擂台賽。（圖／截自影片）
繼央視春晚機器人扭秧歌，4月19日北京舉行全世界第一場人形機器人半程馬拉松，25日晚間，大陸又舉辦全球首場機器人格鬥擂台賽。（圖／截自影片）

全球第一個機器人拳王誕生了！25日晚間8時30分，由央視主辦的「CMG世界機器人大賽．系列賽—機甲格鬥擂台賽」正式開打。四位來自不同領域的非專業選手操控了四部宇樹G1機器人登上擂台，展開三輪、共12回合的格鬥。最終，一位AI博主操控的「AI策算師」擊敗所有對手，贏得冠軍。

在25日晚間的格鬥賽中，宇樹G1機器人即便撲空、摔倒，甚至被雷台圍繩纏住，都能迅速起身。有網友觀看後驚呼：「以後跟解放軍戰鬥可能連真人都看不到！」

上海第一財經指出，G1是宇樹在2024年推出的人形機器人，身高130公分左右，體重35公斤，有23個自由度，膝關節最大扭矩90N.m。

報導稱，在人類拳擊比賽的規則之上，本次機器人格鬥賽的規則更為簡潔：機器人擊中頭部和軀幹為有效擊打。手部動作有效擊打計1分，腿部動作有效擊打計3分，擊中四肢不計分。

正式的比賽分為三輪，每輪分為三個回合。根據三回合累計總積分，積分最高的機器人最終獲勝。在經過12回合的比賽後，此次「機甲格鬥雷台賽」結果出爐—由一名人工智能博主控制的「AI策算師」最終獲得了冠軍。

第一財經指出，在12回合的比賽中，在人類遙控操作之下的機器人也會遇到「意外情況」。例如主動攻擊的機器人反而撲空、失去穩定性倒地，被對手「KO」；機器人退後尋找角度，卻意外被擂台圍繩纏住；兩個機器人在纏鬥當中意外卡住，最終裁判出手將其分開…….

「這其實暴露了機器人動態運動控制與實時感知的不足。」大陸科技部國家科技專家、中國計算機學會智能機器人專業委員會委員周迪表示，盡管本次比賽採用遙操，但這跟傳統遙控玩具的控制系統還是有一定的差別。

他表示，本次宇樹的遙操作方式融合了動作控制、智能決策等多種算法模型。當操作人員發出「勾拳」「踢腿」等指示的時候，機器人的感知系統會迅速定位對手並構建地圖數據，決策系統根據學習訓練評估環境、目標和指令，生成可執行策略路徑，最後由控制執行系統完成動作。

而撲空、踉蹌等狀態背後，則有動作規劃、傳感器等模組的原因。周迪判斷，盡管G1能通過強化學習掌握一些格鬥招式，但在動態對抗中，從傳感器捕捉對手位置到關節執行動作仍存在毫秒級延遲，導致揮拳時機偏差。

「G1的視覺和激光雷達數據在複雜對抗中可能出現噪聲。」他認為，這也可能影響對手位置的實時定位，尤其是在快速移動或遮擋場景下。

和此前展示的跑步、跳舞、後空翻等所處的環境不同，G1在本次格鬥賽中，需要面臨的是隨時會給自己施加干擾的動態互動環境，高度的對抗性也給整個系統的穩定性帶來更多的挑戰。

央視主播和解說員在比賽過程中多次強調，這場格鬥賽僅是一個「科普展示賽」，但機器人算法工程師Jean卻認為，這不僅是表演。Jean指出，這場比賽是一次全面檢驗機器人智能硬體和軟體協同能力的窗口。「現實地來說，這種『人機共戰』的方式，大概率會成為未來5到10年的機器人主流操作形態。」

不少網友則是驚訝於宇樹G1機器人的動作已如此靈活。還有網友表示，「招招狠辣。機器人格鬥的招式，都是以人類為假想敵。人的胸腹是弱點，所以有膝撞這樣高殺傷力的招式，機器人沒有，機器人怕掃腿。但這倆機器人對打，都是按打人的套路來的。」部分網友還將這場格鬥聯想到未來的戰爭場景。

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