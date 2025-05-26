復旦大學建校120周年 習近平勉勵推動大陸科技自主創新

上海復旦大學建校120周年，中共總書記習近平致信祝賀時稱，希望復旦大學堅持不懈用新時代中國特色社會主義思想鑄魂育人。

據新華社報導，習近平26日致信祝賀復旦大學建校120周年。他在賀信中說，120年來，復旦大學與時代同步伐，形成了光榮的愛國傳統和優良的校風，培養了大批優秀人才，產出了許多原創性成果，在國家建設和民族進步中發揮了積極作用。

習近平表示，新起點上，希望復旦大學堅持不懈用新時代中國特色社會主義思想鑄魂育人，深化教育科研改革，推動科技自主創新和人才自主培養良性互動，推動哲學社會科學知識創新、理論創新、方法創新，不斷提升服務國家重大戰略和區域經濟社會發展能力，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業不斷作出新貢獻。

復旦大學創辦於1905年，原名復旦公學，1917年定名為復旦大學，是中國人自主創辦的第一所高等院校。

復旦大學官網介紹，該校擁有世界一流的辦學聲譽，全球聲譽位居世界前50。