陸使館：謹慎赴孟娶妻 消除「買外國媳婦」錯誤思想

中國大陸過去長年執行一胎化政策，導致男多女少，估計逾3,000萬名男性恐終其一生娶不到老婆。因此，繼越南、柬埔寨之後，已有婚姻仲介將觸腳伸入孟加拉。大陸駐孟加拉大使館因此發文提醒，要謹慎赴孟娶妻，消除「買外國媳婦」錯誤思想。

中國駐孟加拉大使館25日在官方微信公眾號發文提醒中國公民，嚴格遵守涉外婚姻法律法規，遠離非法中介，不要輕信各類短視頻平台跨國相親、婚戀宣傳，消除「買外國媳婦」的錯誤思想，謹慎赴孟娶妻。

使館稱，根據中國法律，任何婚介不得從事或變相從事涉外婚姻介紹業務，任何個人不得採取欺騙手段或以營利為目的從事或變相從事涉外婚姻介紹活動，籲請中國公民遠離經營類跨國婚姻中介，不要落入網路婚託詐騙陷阱，以免人財兩空。如有上當受騙者，請立即向中國國內公安機關報警。

大陸使館稱，孟加拉嚴厲打擊人口販賣行為。非法涉孟婚姻者可能涉嫌販賣人口而被逮捕。根據孟加拉《刑法》《反人口販賣法》，組織販賣人口的，可判處七年以上有期徒刑、終身監禁，甚至死刑，並處50萬以上塔卡罰金。教唆、策劃、實施或幫助實施販賣人口的，判處三年以上、七年以下有期徒刑，並處2萬塔卡以下罰金。

大陸使館指出，孟加拉的司法程序冗長。若涉嫌販賣人口被捕，從警方立案到法院宣判將耗時數月甚至數年，嚴重影響家庭團聚及未來生活。