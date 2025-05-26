網紅提拉米蘇惹禍登熱搜…安徽一城百人腹瀉求醫 市監部介入調查

再現食品安全風波。據《北京商報》及內地多家媒體報導，安徽省亳州市蒙城縣近日有大量市民疑似食用某網紅攤販售賣的提拉米蘇後出現身體不適，包括腹瀉、發燒、嘔吐等症狀。網傳有過百人受影響，目前當地衛健部門與市監局正介入調查。

5月23日起，多位消費者在社交平台留言，稱於5月20日購買該網紅攤販的提拉米蘇後出現不適。受訪者李女士表示，當日晚10時左右食用該產品，翌日上午9時起，她與兩名子女陸續出現高燒、腹瀉、嘔吐等情況，「醫生給掛了水（吊點滴），但是沒說是因為什麼導致的。」

何女士亦稱，5月20日下午6時購買提拉米蘇後，家中三人次日出現發燒、頭痛、腹瀉等症狀，「我後來在社交媒體上刷到很多人說吃完提拉米蘇不舒服的視頻，才意識到可能是這個原因。」

另有市民透露，其於同日晚上食用後，次日凌晨開始拉肚子、發燒，體溫最高達40度，隨後發現一同進食的朋友亦出現相同症狀，紛紛到醫院求醫。

據稱，不少人前往蒙城縣第一人民醫院求診，腸胃科「住滿了」。有就診市民表示，當時醫生詢問病因時直接問「是不是吃了提拉米蘇？」亦有市民前往第二人民醫院及中醫院就診，部分人至今仍在住院治療。

群組協商、商家回應 政府介入調查

報導引述一位消費者稱，目前已成立名為「提拉米蘇中獎協商群」的微信群，群內人數超過百人，商家亦在群中留言致歉：「如果有20日當天購買或吃了提拉米蘇的，盡快去正規醫院進行治療。」

媒體於5月24日聯絡涉事商家時，對方回應指「目前正在配合政府部門調查，有消息會第一時間告知」，但當被問及目前接獲多少宗顧客投訴時，對方隨即掛斷電話。

蒙城縣12315市場監管熱線接線人員則表示，現時已接獲大量市民反映此事，相關部門正處理中，至於商家是否具備衛生許可證，仍待進一步調查。

《瀟湘晨報》報導稱，蒙城縣政府值班人員表示，目前由縣衞健委與市監局處理事件，初步掌握的資料顯示，患者均於5月20日購買自同一家網紅攤販。其稱：「沒有網上說的兩百多人那麼誇張」，但已對出現腹瀉症狀的市民進行積極治療。至於事故原因，仍有待調查結果。

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文章授權轉載自《香港01》