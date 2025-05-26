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鍾南山示警陸疫情 竟搬出大S

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導
中國工程院院士、廣州國家實驗室主任鍾南山。（圖／取自南方日報）
中國工程院院士、廣州國家實驗室主任鍾南山。（圖／取自南方日報）

中國工程院院士、廣州國家實驗室主任鍾南山二十四日警告近期流感與新冠疫情，他提到今年二月因流感逝世的知名女星大S，表示很遺憾。他強調，要高度重視流感的及時治療，特別對於老年人來說，要保證在四十八小時內及時接受治療。

中新網報導，鍾南山在二○二五年廣州科技活動周開幕式上通過視頻表示，流感除了及時接受治療外，藥物的選擇也很重要，（大陸）近期有兩款新藥上市，目前中國在研發流感藥物及疫苗方面並不比國外差。他說，所有的藥物都要在症狀出現的三天至五天內使用，重症高風險人群優先使用，以實現早期干預。

在新冠疫情方面，鍾南山指出，根據中國疾控中心的監測數據顯示，從三月底到五月初，大陸全國門診流感病例中，新冠陽性率從百分之七點五上升到了百分之十六點二，住院病例陽性率也從百分之三點三增加到百分之六點三。他表示，目前新冠疫情仍處於高峰期，預測到六月以後會下降。

鍾南山說，特別注意的是，對有基礎病的老年人要進行及時檢測，確定到底是新冠還是流感，才能進行針對性治療。

鍾南山 大S

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