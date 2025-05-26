古蜀瑰麗 三星堆主題列車首發

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

近日，首列三星堆主題列車從成都東站啟程，以「快速變化社會中的博物館未來」為核心理念，讓文物破圈生長，讓文化流動傳承。

在首發儀式上，主題列車車身外有「沉睡數千年，一醒驚天下」的青銅色標語；車廂內，黃金面具、青銅神樹等鎮館之寶通過展示螢幕「躍然軌上」。8節車廂化身為「穿越時空的隧道」，車內文化觸點讓古蜀文明隨鐵軌延伸至大眾生活場景。

據悉，該主題列車串聯起成都、三星堆、九寨溝等文旅地標，18分鐘直達三星堆站的「高鐵速度」，讓「都市繁華」與「古蜀瑰麗」無縫銜接。列車上，不僅有文化展陳讓遊客大飽眼福，更有不定時登上列車、來自三星堆博物館的官方講解員帶來全程講解，帶領乘客聆聽文物背後的故事，感受古蜀文明的魅力。此外，還有精美文創好禮相贈，讓旅途充滿三星堆獨有的文化溫度。

據悉，未來三星堆博物館將通過打造差異化IP品牌矩陣，建設集「文化+旅遊+商業」於一體的沉浸式主題園區等方式， 讓旅客們在日常生活中就能受到三星堆文化的影響與滋養。

車廂 博物館

延伸閱讀

台中拔河好手將代表台灣進軍成都世運會 運動局長游志祥期勉選手再創佳績

華府猶太博物館槍擊2死 槍手身分曝光、被捕高喊「解放巴勒斯坦」

三星堆文物遠征 希臘觀眾近距離感受古蜀文明

古蜀文明魅力 遠征希臘

相關新聞

鍾南山示警陸疫情 竟搬出大S

中國工程院院士、廣州國家實驗室主任鍾南山二十四日警告近期流感與新冠疫情，他提到今年二月因流感逝世的知名女星大S，表示很遺...

北京新石器無人配送車 駛向全球

不久前，一台無人配送車從北京空運至杜拜，開啟了異國他鄉的自動駕駛之旅。這兩年，來自北京民營獨角獸企業新石器無人車公司的無...

古蜀瑰麗 三星堆主題列車首發

近日，首列三星堆主題列車從成都東站啟程，以「快速變化社會中的博物館未來」為核心理念，讓文物破圈生長，讓文化流動傳承。

陸產C919 首航滬廈航線

大陸國產大飛機C919執飛航線再新增一條，自5月25日起，大陸國產大飛機C919在廈滬快線常態化執飛，每日往返一班。

求婚跪錯人 河南伴郎搶到捧花 …女友突被換位

河南一場婚禮在扔手捧花環節上，發生戲劇性一幕。一名伴郎搶到捧花後下跪求婚，他沒想到女友突然換位，導致認錯女友、將手捧花送...

尪被判要還10萬…妻見借款日傻眼「他躺ICU搶救」 原來一開始律師就找錯人

江西贛州上猶縣60歲胡顯青中風偏癱，近日被法院判決需還清15年前向朱男欠下的舊債2萬6000元（人民幣，下同，約新台幣10萬8171....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。