古蜀瑰麗 三星堆主題列車首發

近日，首列三星堆主題列車從成都東站啟程，以「快速變化社會中的博物館未來」為核心理念，讓文物破圈生長，讓文化流動傳承。

在首發儀式上，主題列車車身外有「沉睡數千年，一醒驚天下」的青銅色標語；車廂內，黃金面具、青銅神樹等鎮館之寶通過展示螢幕「躍然軌上」。8節車廂化身為「穿越時空的隧道」，車內文化觸點讓古蜀文明隨鐵軌延伸至大眾生活場景。

據悉，該主題列車串聯起成都、三星堆、九寨溝等文旅地標，18分鐘直達三星堆站的「高鐵速度」，讓「都市繁華」與「古蜀瑰麗」無縫銜接。列車上，不僅有文化展陳讓遊客大飽眼福，更有不定時登上列車、來自三星堆博物館的官方講解員帶來全程講解，帶領乘客聆聽文物背後的故事，感受古蜀文明的魅力。此外，還有精美文創好禮相贈，讓旅途充滿三星堆獨有的文化溫度。

據悉，未來三星堆博物館將通過打造差異化IP品牌矩陣，建設集「文化+旅遊+商業」於一體的沉浸式主題園區等方式， 讓旅客們在日常生活中就能受到三星堆文化的影響與滋養。