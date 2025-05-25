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大陸華南連降豪雨 貴州廣西3處山崩…釀8死19失蹤

中央社／ 台北25日電

中國華南、華中一帶近日連降豪雨，貴州及廣西自22至23日接連出現3處山坡地崩塌。根據官方通報，截至今晚累計已造成8人死亡、19人失蹤。其中，23日崩塌的廣西龍勝縣山坡地就已有6人死亡、2人失蹤。搜救工作目前仍在進行中。

綜合央視等中國媒體報導，23日清晨5時左右，廣西壯族自治區龍勝各族自治縣泗水鄉三舍村旁山坡地，在豪雨沖刷下出現山洪爆發，大量土石流傾瀉而下，當即沖垮10間民房，造成3人受傷及8人失蹤。

根據報導，從24日起，當地出動900餘名消防、公安、武警、應急、村民等組成的9個搜救小組，對沿河兩岸近20公里範圍展開地毯式搜救，並搭配無人機及搜救犬，直到今晚仍在進行。

據當地官方通報，截至今晚6時，當地救災人員一共尋獲8名失蹤者中的6人，但均已罹難，目前正搜尋其餘2名失蹤者的下落。

在廣西龍勝山坡地崩塌前，貴州省大方縣境內的長石鎮及果瓦鄉慶陽村，先後在22日凌晨約3時及早上約9時發生山坡地崩塌，共造成8戶19人當即被困失蹤。據當地官方通報，截至22日晚間9時，19名失蹤者中有2人被尋獲，均已罹難，其餘17名失蹤者仍在搜尋中。

豪雨 死亡 崩塌 失蹤

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