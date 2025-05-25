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反腐波及「民主黨派」 大陸民進副主席劉寬忍被查

中央社／ 台北25日電

中共中紀委、中國國家監委官網今天公布，中國8個「民主黨派」之一的中國民主促進會（簡稱「民進」）中央副主席、陝西省政協副主席劉寬忍涉嫌嚴重職務違法，目前正接受調查。港媒報導，劉寬忍是中國較少見的「黨外人士」被查案例。

在中共中紀委、中國國家監委官網的公布中，依例沒有提到劉寬忍被查的具體原因。而他是中紀委、國家監委官今年以來公開通報審查、調查的第23個副省部級以上官員。

中國除中共外，尚有8個名義上存在並運作、實際上對中共亦步亦趨的政治黨派，通稱「民主黨派」，依官方排序為「中國國民黨革命委員會」（簡稱「民革」）、中國民主同盟（簡稱「民盟」）、中國民主建國會（簡稱「民建」）、中國民主促進會、中國農工民主黨（簡稱「農工黨」）、中國致公黨（簡稱「致公黨」）、九三學社、台灣民主自治同盟（簡稱「台盟」）。

香港星島網報導，劉寬忍現年62歲，陝西蒲城人，西安音樂學院民樂系民族管樂專業畢業，擁有研究生學歷及文學碩士學位，1987年7月參加工作，一直在陝西任職，早年曾擔任西安音樂學院教師，1997年升任該校民樂系副主任。

劉寬忍2000年起轉任陝西省文化廳副廳長，並兼任民進中央常委及陝西省委員會主委，後再升任陝西省文化廳長等職；2018年轉任陝西省政協副主席；2022年升任民進中央副主席，仍兼任陝西省委會主委至今。

根據報導，劉寬忍能演奏多種樂器，其中包括20餘年來致力推廣、並研究與傳承的中國古樂器「塤」，有「華夏吹塤第一人」之稱。此外，報導並指劉寬忍9歲就拜師習武，曾在1995年1月獲得官方舉辦的首屆「陝西地方傳統拳術觀摩賽」一等獎。

中紀委 中共

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