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大陸湖南1主管官員墜樓送醫 公職人員曝內情…目前傷勢好轉

中央社／ 北京25日電
中國湖南郴州一名公務部門主管23日從辦公室5樓墜樓，事後被送往醫院搶救，目前傷勢好轉已能開口說話，但不清楚這名主管是否透露更多墜樓內情。墜樓示意圖。圖／AI生成
中國湖南郴州一名公務部門主管23日從辦公室5樓墜樓，事後被送往醫院搶救，目前傷勢好轉已能開口說話，但不清楚這名主管是否透露更多墜樓內情。墜樓示意圖。圖／AI生成

中國湖南郴州一名公務部門主管23日從辦公室5樓墜樓，事後被送往醫院搶救，目前傷勢好轉已能開口說話，但不清楚這名主管是否透露更多墜樓內情。

中國澎湃新聞等媒體報導，23日上午8時，湖南郴州市北湖區發展和改革局能源股凡姓負責人墜樓，事後被送往醫院搶救。

與凡姓負責人關係密切、且在同一棟樓辦公的一名公職人員表示，凡姓負責人當時從北湖區政府大樓5樓（發改局辦公樓層）的後窗跳下，身體撞到停在1樓後面的一輛汽車，砸壞車頂天窗，掉入車內。

事發後，傷勢嚴重的凡姓負責人被送往醫院。

報導指出，知情者表示，經過搶救後，凡姓負責人目前生命徵象穩定。凡姓負責人傷勢好轉，能夠開口說話。

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辦公室 墜樓 主管

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