快訊

日債要爆了？最大壽險帳面損失超過7500億 網嚇：矽谷銀行就是這樣倒的

桌球世錦賽／林昀儒、高承睿搭檔過關斬將 相隔12年再爭冠

高雄警追違規釀女騎士喪命 母痛哭問警：為什麼要追她！

指居死者親屬遭刑拘 北京律師申請會見受阻

中央社／ 北京25日電

中國2022年指定居所監視居住（簡稱「指居」）期間死亡的暴欽瑞一案，暴欽瑞的多名親屬在5月中旬遭到當地警方刑拘，他們被控涉嫌尋釁滋事罪，而律師多次申請會見受阻。

暴欽瑞在指居期間死亡一案，是在2022年7月，暴繼業和其兒子暴韶瑞、暴欽瑞等10人，被認為參與毆打民工、放高利貸等行徑，被執行指定居所監視居住。13天後，34歲的暴欽瑞在石家莊新樂市醫院死亡。

根據中國微信公眾號「衛子游」、「雞蛋bot」近期消息，北京律師金磊發文表示，當事人暴繼業於5月11日突遭石家莊警方刑拘，現羈押於無極縣看守所。

暴繼業近親屬表示，與暴繼業同時期被抓的，有其親屬暴韶瑞、暴記忠、暴卓瑞、暴保瑞等5人。此外，同村村民暴士峰、暴彥強等人亦被刑拘。根據獲取的7份「拘留通知書」顯示，相關涉案人員涉嫌的罪名均為尋釁滋事罪。

金磊表示，他在河北石家莊市無極縣看守所多次申請會見受阻。

金磊指出，他接受暴繼業近親屬委託後，從5月22日至24日，多次前往無極縣看守所，申請會見暴繼業，均因故未能會見。

中國「指定居所監視居住」制度飽受詬病，因執行過程缺乏法律規範看管人員行為準則，一些辦案人員為獲取口供，以非人道方式對待嫌犯，包括要求嫌犯戴著手銬、腳鏈坐在鐵製審訊椅、毆打、電擊、不供應食物、限制如廁次數等方式。

死亡 律師 北京

延伸閱讀

再飛新航線！陸國產C919即日起飛航廈門—上海

彰化院檢看守所搬家後留下2公頃土地 地主員林市公所已有盤算

FCC禁中國部分實驗室檢測電子設備 北京：反對泛化國安

北京下周舉行兩岸媒體、文化峰會

相關新聞

華語片等10年 「狂野時代」獲坎城特別獎 舒淇擦肩影后

第78屆坎城影展當地時間5月24日晚揭曉，中國導演畢贛的新片「狂野時代」獲頒「評審團特別獎」，女主角舒淇則與影后擦肩而過...

中官媒：川普封殺哈佛國際生 4天造一口黑鍋 扔給中國

美國川普政府宣布撤銷哈佛大學招收國際學生資格被聯邦法官擋下，目前等待法庭裁決。不過這個決定讓許多哈佛大學的中國留學生至今...

規畫到落成只花4年 上海樂高樂園7月5日亮相 展現中國速度

上海住建委24日宣布，上海樂高樂園已於5月16日正式完成竣工驗收。這座備受矚目的國際級主題樂園從規畫到落成，歷時近4年，...

港澳攬哈佛生 倡設推廣處吸尖子 6家港大學支持

川普政府22日宣布禁止哈佛大學招收國際學生，並強制現有外國學生轉學。香港教育局和澳門教育及青年發展局表示，鼓勵大學協助在...

卓永興：推9「濃濃港味」景點 部分擬收費創經濟效益

香港政府早前公布發展旅遊熱點工作組落實推行的9個項目，政務司副司長卓永興24日在電台節目表示，旅遊形成新常態及新喜好，旅...

奶茶界遺憾…雙料「金茶王」陳子平53歲逝

於2016年榮獲「國際金茶王（港式奶茶）大賽」香港區及「國際金茶王（港式奶茶）大賽總決賽」冠軍的陳子平，因病於4月18日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。