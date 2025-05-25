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再飛新航線！陸國產C919即日起飛航廈門—上海

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
25日9時19分，由C919國產大飛機執飛的MU5247上海虹橋—廈門高崎航班抵達廈門高崎國際機場，緩緩穿過象徵民航最高禮儀的水門儀式。（圖／取自央視新聞）
25日9時19分，由C919國產大飛機執飛的MU5247上海虹橋—廈門高崎航班抵達廈門高崎國際機場，緩緩穿過象徵民航最高禮儀的水門儀式。（圖／取自央視新聞）

大陸國產大飛機C919執飛航線再新增一條，自5月25日起，大陸國產大飛機C919在廈滬快線常態化執飛，每日往返一班。

央視報導，25日9時19分，由C919國產大飛機執飛的MU5247上海虹橋—廈門高崎航班，搭載著148名旅客抵達廈門高崎國際機場，緩緩穿過象徵民航最高禮儀的水門儀式，完成C919國產大飛機的廈門首航。

報導指出，去程航班號MU5247，7時50分從上海虹橋起飛，9時55分抵達廈門；回程航班號MU5248，10時55分從廈門起飛，12時55分抵達上海虹橋，能充分滿足商務旅客當日往返需求，顯著提升兩地通行效率。

此前，C919首次在深圳開通商業航線。羊城晚報此前報導，由東航C919機型執行的上海虹橋—深圳航班，自5月19日起將執飛MU5351/MU5360往返航班，每日往返一班。去程航班號MU5351，17時40分從上海虹橋起飛，20時05分抵達深圳；回程航班號MU5360，21時30分從深圳起飛，23時55分抵達上海虹橋。該航線是國產大飛機C919首次在深圳開通定期商業航線。

截至18日，東航C919執飛上海虹橋—成都天府、上海虹橋—北京大興、上海虹橋—北京首都、上海虹橋—西安、上海虹橋—廣州、北京大興—西安、上海虹橋—太原、上海虹橋—重慶、上海虹橋—武漢、上海虹橋—香港、上海虹橋—瀋陽、西安—廣州、上海虹橋—深圳等13條航線，通達11座城市。

據航班管家的數據，在三大航C919中，東航在今年一季數據最優，利用率達7.6小時/天、日均航段3.8班次。作為國產大飛機C919的全球首發航空公司，東航是目前C919運營規模最大、執飛航點最多的一家，C919機隊規模達10架，目前累計訂購105架。今年計劃再接收10架C919，C919機隊規模將達到20架。

中國商飛副總經理沈波1月在上海兩會曾表示，2025年C919飛機的產能預計將達到50架，其中預計出廠30架。

航班 深圳 上海

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