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談大S離世 鍾南山：很遺憾！籲高度重視流感及時治療

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
中國工程院院士、廣州國家實驗室主任鍾南山24日提及今年2月因流感逝世的知名女星大S表示很遺憾。他強調，要高度重視流感的及時治療。（圖／取自羊城晚報）
中國工程院院士、廣州國家實驗室主任鍾南山24日提及今年2月因流感逝世的知名女星大S表示很遺憾。他強調，要高度重視流感的及時治療。（圖／取自羊城晚報）

中國工程院院士、廣州國家實驗室主任鍾南山24日提及今年2月因流感逝世的知名女星大S，表示很遺憾。他強調，近期流感發病率已經在下降，但仍要高度重視流感的及時治療，特別對於老年人來說，要保證在48小時內及時接受治療。此外，他並預測這波新冠疫情到6月後會下降。

綜合中國新聞網、羊城晚報等陸媒報導，鍾南山在2025年廣州科技活動周開幕式上通過視頻做出前述表示。

針對流感，除了及時接受治療外，鍾南山說，「藥物的選擇也很重要，（大陸）國內近期有兩款新藥上市，目前中國在研發流感藥物及疫苗方面並不比國外差。」他表示，包括來瑞特韋片等是有效的。但所有藥物都需要在症狀出現的3天至5天內使用，重症高風險人群優先使用，以實現早期干預。

在新冠疫情方面，鍾南山指出，根據中國疾控中心的監測數據顯示，從3月31日到5月4日期間，大陸全國門診流感病例中，新冠陽性率從7.5%上升到了16.2%，住院病例陽性率也從3.3%增加到6.3%。鐘南山表示，目前新冠疫情仍處於高峰期，預測到6月以後會下降。

鍾南山說，「要特別注意，對有基礎病的老年人要進行及時檢測，確定到底是新冠還是流感。我們已經有很好的藥物，可以進行針對性治療。」

會上鍾南山也提及肺癌早篩早診進展，他說，在廣州海珠區的實踐證明，採用CT+AI技術，可以實現肺癌的早期篩查，「我們相信這一方法經過全國普及後，未來我國肺癌的5年生存率一定能排在世界前列。」

鍾南山 疫苗 疫情 流感

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