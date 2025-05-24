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日本藥廠高層涉間諜被上海法院判12年 外媒：未提上訴

中央社／ 台北24日電
據日媒報導，日本安斯泰來製藥公司一名50多歲男員工，13日被上海法院以間諜行為的罪名判處有期徒刑12年後，他並未提出上訴，刑期確定。圖／AI生成
據日媒報導，日本安斯泰來製藥公司一名50多歲男員工，13日被上海法院以間諜行為的罪名判處有期徒刑12年後，他並未提出上訴，刑期確定。圖／AI生成

據日媒報導，日本安斯泰來製藥公司一名50多歲男員工，13日被上海法院以間諜行為的罪名判處有期徒刑12年後，他並未提出上訴，刑期確定。

共同社今天引述日本駐上海總領事館的消息，作以上報導，並指日本總領事館已向律師進行了確認。

中國「刑事訴訟法」第230條規定，不服判決的上訴和抗訴的期限為10日。

華爾街日報此前報導，西山寬（Hiroshi Nishiyama）是日本安斯泰來製藥公司的資深高階主管，也是日本在中國商界的重要成員，他在2023年3月下旬結束了在中國的任務，準備回家。可是他未能回到家，在中國的最後一天失蹤了。幾天後，中國外交部稱西山寬被指控從事間諜活動，被拘留。

根據中國日本商會、日本駐中國大使館官網訊息，西山寬此前擔任安斯泰來高級顧問，並在中國日本商會擔任要職多年，他2021年以「中國日本商會副會長」的頭銜出現在一場官方拜會行程。

西山寬涉間諜在中國被捕後，引發日本僑民恐慌與日本政府高度關注，日本駐中大使金杉憲治曾到獄中探視他5次。

西山寬2021年12月在上海被拘留，2022年6月被正式逮捕。2023年8月被依「危害國家安全罪」起訴，去年11月首度庭審，本月13日在上海市第一中級人民法院被判有罪。

因為涉及國安，中國法院未公開起訴內容及判決詳情。日本使館人員在場聆聽判決後，也以隱私為由，拒絕透露細節。

西山寬刑期確定後，日本總領事館表示，「從保護僑民的角度出發，今後也會盡可能提供支援」。

間諜 日本 刑事訴訟 上海

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