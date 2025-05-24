廣東台山為開發案 擅改白海豚保護區範圍

廣東台山以國家重大工程為由將調整白海豚保護區範圍，匿名專家背書，工程造成區域海域升溫影響有限；環保人士質疑，應採取措施減緩影響，不是反倒將受影響範圍劃出保護區。

中華白海豚多簡稱為白海豚，中國將其列為國家一級保護動物。廣東台山以國家重大工程為由，將調整廣東江門中華白海豚省級自然保護區範圍，這個保護區坐落於台山市大襟島至三杯酒島附近海域，台山市為江門市代管縣級市。

財新網報導披露，根據官方公告，這項國家重大工程將造成周邊海域溫度改變，不符合保護區第一類水質要求，於是擬將受影響區域移出保護區範圍。第一類水質要求為，人為造成海水升溫，夏季不超過當地攝氏1度，其他季節不超過2度。

被波及範圍牽涉保護區的核心、緩衝、實驗等3區塊，擬遷出面積為1296.94公頃，為保證保護區經調整後面積不減少、保護強度不降低，擬再將保護區小襟島西側面積1320.84公頃海域納入範圍，保護區面積經調整後反倒增加。

報導內容引述匿名專家意見指稱，國家重大工程帶來的海域溫度改變對於白海豚影響有限，儘管缺乏海水升溫對於白海豚影響的研究，不過這塊保護區附近有台山火電廠、台山核電廠一期，運作多年下來，附近白海豚「還是多得不得了」。

專家認為，白海豚是哺乳動物、體溫保持恆溫，「哪裡有食物牠就往哪裡跑，不是溫度高了1度牠就不去了」，保護區的調整是為了解決法律問題，即使水溫超標對於白海豚沒有影響，不過法律就是得被遵守。

一名環保組織工作人員表示，政府提出的調整方案不符合2023年推出的「廣東省自然保護區建立和調整管理規定」，該規定要求國家一級重點保護物種及其棲息地、原生地，在調整時不能調整核心區，現在卻要將核心區劃為非保護區。

這名環保組織工作人員認為，國家重大工程造成保護區水溫不符合水質要求，應該是要透過措施、技術緩解開發案對於保護區造成的影響，不是反而將保護區受影響範圍遷出去。

廣東台山對於保護區範圍調整等公告未具體提及是哪個國家重大工程項目，報導檢視中國廣核集團有限公司對外公開資料、採購內容後，推估這項國家重大工程為核電廠機組擴增工程。