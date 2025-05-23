精心挑選才下手！大街視訊遭狠捅13刀 陸女師慘死母面前

河北廊坊24歲女幼師周易近日在回家途中遭陌生男子連捅13刀刺殺，不幸身亡。兇手曾被鑒定有精神疾病，周四（22日），周易的母親向媒體透露，兇手的行為條理清晰，並不像精神病患者，目前他們正在申請對兇手進行第二次精神鑒定。

據周易的母親回憶，周易在大學畢業後於廊坊市廣陽區的一家幼兒園任教。2月26日晚上8時左右，她下班後與同事去學校游泳，步行回宿舍的途中與母親視訊通話，提到了即將到來的婦女節，並計劃與母親一起慶祝。

然而，通話進行時，周母突然聽到女兒的呼喊，隨後聽到一陣慘叫。周母表示當時以為女兒遭遇搶劫，未及反應便迅速聯繫另一位女兒前往現場，但等她趕到時，周易已不幸身亡。

據悉，兇手為34歲男子，持長刀行凶，周易身中13刀。目前，該男子已被警方逮捕。周母提到，兇手在作案後回家清洗身體和兇器，並對周易下手是經過挑選的，因為她看起來瘦弱。雖然兇手曾被診斷有精神疾病，周母表示不認同此評價。

廊坊警方確認案件正在偵辦中，並表示不便透露具體情況。

河北廊坊24歲女幼師周易近日在回家途中遭陌生男子連捅13刀刺殺，不幸身亡。圖／極目新聞

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