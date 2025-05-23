港鐵連3月出包 將軍澳線停駛5小時面臨巨額罰款

香港鐵路公司（MTR）昨天傍晚發生3個月內第3起嚴重事故，將軍澳線跳電導致全線停駛，逾5小時才恢復全線通車，導致交通大亂。根據機制，港鐵這次出包恐將遭重罰港幣逾1900萬元。

綜合星島日報、獨立媒體、AM730等港媒報導，港鐵將軍澳綫過海管道22日下午5時許出現跳電迸出火光巨響，導致電力供應受阻，繼而影響信號系統，造成將軍澳線全線停駛。期間有載客列車被卡在過海管道內，港鐵安排列車移回月台讓乘客下車。

受事故影響，香港多區交通大亂，但港鐵修復進度緩慢，晚上8時許才恢復部分通車，深夜10時30分才全線復運，停駛長達5小時18分鐘，嚴重影響下班繁忙時段，所幸無人受傷。

據報導，停駛期間，調景嶺站外逾千人聚集，一度發生衝突。當地議員指出，在場應變的港鐵人員不夠、指示也不足。

這是港鐵3個月內發生的第3起嚴重事故。2月和4月，東鐵線兩度出現吊運工程車故障。港府提交立法會的文件指相關工程團隊不清楚重置系統指引，引發輿論批評。

香港運輸及物流局長陳美寶昨天發文直指港鐵「接二連三發生事故」，要求港鐵在下週一（26日）立法會鐵路事宜小組委員會就事件一併向議員及市民交代。

立法會鐵路事宜小組主席張欣宇今天指出，電力及信號系統本應分開，將軍澳線昨天出現連鎖反應的故障，有可能是設計上有缺陷，員工是否有能力最快找出成因及解決問題，也是港鐵需要留意的問題。

根據港鐵「服務表現回贈」機制，如果在繁忙時段故障4小時需罰港幣960萬元，其後每小時最高罰港幣480萬元。港鐵這次事故最高將面臨港幣1920萬元（約新台幣7354萬元）罰款，相當於這家上市公司去年獲利的32%。

根據規定，港鐵需將罰款用於票價優惠回贈乘客。

港鐵多年來被評為亞洲最佳大眾捷運系統。官方資料顯示，港鐵2024年總載客量逾19億人次，期間發生5起延誤超過31分鐘的事故，累計罰款520萬元。