陸民航運量增 國際線亮眼

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

據中國民航局22日消息，4月中國航空運輸規模增勢良好，運輸總周轉量保持兩位數增長，其中國際航線表現亮眼。

4月大陸民航全行業完成運輸總周轉量129.3億噸公里，和去年同期相比，增長了13.7%，其中：國內航線完成80億噸公里，增長7.2%；國際航線完成49.3億噸公里，增長26%。

客運方面，旺盛的出行需求推動大陸國內客運規模增速穩步提升，增速較今年第一季提高了4.9個百分點。與此同時，國際航線旅客運輸量增長25.9%。

貨運方面，4月大陸國內航空貨運規模增速提升，增速較第一季提高4.5個百分點。國際航空貨運規模保持高速增長，較去年同期大幅增長26.3%。

此外，民航局數據顯示，今年1至4月中國大陸國際航線均表現亮眼。旅客運輸量年比增長31.9%；貨郵運輸量增長22.6%。

航線 民航局

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