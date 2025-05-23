陸民航運量增 國際線亮眼
據中國民航局22日消息，4月中國航空運輸規模增勢良好，運輸總周轉量保持兩位數增長，其中國際航線表現亮眼。
4月大陸民航全行業完成運輸總周轉量129.3億噸公里，和去年同期相比，增長了13.7%，其中：國內航線完成80億噸公里，增長7.2%；國際航線完成49.3億噸公里，增長26%。
客運方面，旺盛的出行需求推動大陸國內客運規模增速穩步提升，增速較今年第一季提高了4.9個百分點。與此同時，國際航線旅客運輸量增長25.9%。
貨運方面，4月大陸國內航空貨運規模增速提升，增速較第一季提高4.5個百分點。國際航空貨運規模保持高速增長，較去年同期大幅增長26.3%。
此外，民航局數據顯示，今年1至4月中國大陸國際航線均表現亮眼。旅客運輸量年比增長31.9%；貨郵運輸量增長22.6%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言