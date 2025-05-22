武漢發布暴雨臨災警報！武漢大學校門被淹 水深1公尺

聯合報／ 大陸中心／即時報導
湖北武漢22日零時起就降下暴雨，導致多地出現嚴重積水情況。（圖／取自《澎湃新聞》）
湖北武漢22日零時起就降下暴雨，導致多地出現嚴重積水情況。（圖／取自《澎湃新聞》）

大陸多地近日暴雨成災，據《澎湃新聞》報導，22日14時51分，武漢市氣象台升級發布「暴雨紅色預警」。15時50分，武漢市氣象台再發布「城市暴雨臨災警報」，隨後「武大校門被淹一米深」的消息也很快就登上網路熱搜。

武漢大學保衛部告訴《正在新聞》，珞珈門被淹了，如果要進校的話需要從茶港門或西門進校。珞珈門那片地勢較低，每逢暴雨必淹，學校已經以簡訊通知學生情況。

22日16時，武漢市水務局通報稱，5月22日零時至16時，武漢市出現暴雨到大暴雨，累計雨量為：漢口地區61.6至171.1毫米，漢陽地區109至180.9毫米，武昌地區63至189毫米；最大累計雨量189毫米（洪山區理工大學站）。

由於短時降雨強度大，武漢多地均出現淹水情況。

大陸水利部和中國氣象局22日18時聯合發布黃色山洪災害氣象預警，預計，22日20時至23日20時，浙江西部、安徽南部、福建北部、江西北部、廣西北部、四川西部等地部分地區可能發生山洪災害（藍色預警）。

其中，浙江西南部、安徽南部、福建北部、江西北部等地部分地區發生山洪災害可能性較大（黃色預警）。其他地區也可能因局部地區短時強降水引發山洪災害，呼籲各地注意做好即時監測、防汛預警和轉移避險等防範工作。

雨量 武漢 暴雨

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