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貴州22日發生兩起山崩 已致2人罹難另有19人仍受困

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
貴州省大方縣22日發生兩起山崩，已致2人罹難，另有19人仍受困。圖為航拍貴州大方縣果瓦鄉山體滑坡現場。（中新社）
貴州省大方縣22日發生兩起山崩，已致2人罹難，另有19人仍受困。圖為航拍貴州大方縣果瓦鄉山體滑坡現場。（中新社）

貴州省大方縣22日發生兩起山崩，分別是凌晨3點多在長石鎮，以及上午9點多在果瓦鄉慶陽村，根據陸媒晚間報導，前起事件的2名受困人員已罹難；後起事件經初步排查，有8戶19人受困，目前救援工作仍在進行中。

央視新聞報導，根據貴州省政府新聞辦22日下午消息，貴州省大方縣長石鎮山體滑坡（山崩）2名被困人員已找到，均已遇難。

新京報報導，長石鎮政府一名工作人員表示，鎮上已分別於21日、22日凌晨2點左右組織地質災害點的群眾提前轉移，撤離到村裡的空曠地帶。但罹難二人位於一處村民自建房，離山體較遠，為非地質災害點，故無法預判。該名工作人員表示，此次山崩是由降雨引起，「今年的降雨量超過往年同期，而且最近在連續降雨。」有多名居民表示，最近一次的暴雨自21日晚間持續至22日凌晨4點左右，目前降雨仍在持續。

至於果瓦鄉慶陽村，經初步排查，有8戶19人被困，目前救援處置各項工作正在進行中。報導稱，21日晚間至22日上午，因持續強降雨，果瓦鄉發生多起山崩，將進入救援現場的道路掩埋。22日晚間6點，救援現場的一側道路已被打通，挖土機等工程機械已進入現場。目前，消防在內的多支救援力量正進行搜救工作。

據最新氣象資訊預報，預計5月22日午後至夜間，貴州省大部將迎來中到大雨，局地暴雨，部分縣（鄉）有大暴雨，雷雨中局地伴有雷暴大風、短時強降水及冰雹等強對流天氣。

貴州省地質災害防治指揮部於22日下午2點30分啟動全省地質災害二級緊急應變。報導指出，依相關要求，貴州各地各相關部門要壓緊壓實地災害防治責任，密切注意雨情、水情變化趨勢，加大轄區地質災害巡查監測力度，盯緊看牢已有風險隱患；密切關注強降雨落區村寨可能存在的風險，及時受威脅。

大陸國家防災減災救災委員會也在22日針對近期貴州嚴重洪澇、地質等災害，特別是畢節等地山體滑坡災害，啟動「國家四級救災應急響應」，並派出工作組赴災區實地查看災情，指導和協助地方做好受災群眾基本生活保障等救災救助工作。

暴雨 山崩

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