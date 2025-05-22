美女網紅車禍癱瘓遇醫生猛烈追求 懷孕生子後男方卻捲款千萬元逃跑

大陸美女網紅李尚軒（網名）2013年因車禍導致高位截癱，康復期間被一名醫生熱烈追求兩人陷入熱戀，後來兩人未婚先孕。兩人當時求婚的影片受到許多網民追捧，並稱讚兩人的愛情很美好。

婚後李尚軒以個人名義為丈夫貸款300萬元（人民幣，約1252萬元新台幣），但收到的彩禮僅是一張空銀行卡。她懷孕晚期因拒絕繼續借款遭丈夫驅逐和虐待，後來李尚軒發現男方並非富豪，更時常藉故向李尚軒索取金錢，生育後男方失聯，李尚軒獨自承擔債務與撫養責任。

李尚軒受訪時表示，「人家娶我的時候把我說得高高在上，有苦盡甘來的感覺」，沒想到婚後兩個月她接到男方電話說他在公安局，「有個女的告我強姦，需要錢打官司」。

後來李尚軒發現，借給丈夫的錢都有去無回，男方也不願支付孩子的撫養費，「後來我發現在他眼裏這個孩子根本不是人」，婚後她為男方貸款300萬元，但收到的彩禮僅是一張無法使用的空銀行卡。生育後男方失聯，留下李尚軒獨自承擔債務與撫養責任。

大陸法律界人士分析，若貸款行為存在欺詐或脅迫，李尚軒可通過民事訴訟主張債務無效；男方孕期遺棄行為或需依據《民法典》追究撫養費責任。但目前尚無司法介入的公開信息。

網民多譴責李尚軒丈夫的行為，認為他利用女方情感榨取金錢，但亦有網民認為李尚軒識人不清，更不應該不衡量自己的身體和經濟狀況生孩子。

網民點評： 這男的好會算計，心機深重，是個撈男。 當你遇到一個各方面條件都高於你，還對你特別好特別體貼照顧的時候你就要開始提高警惕，對方想要你什麼？ 即使是對正常人這樣都很缺德，何況是對殘障人士，建議曝光。 趁你病要你命。

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文章授權轉載自《香港01》