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影／就為了3千元！四川紡織廠大火狂燒一天一夜 傳是欠薪員工縱火

香港01／ 撰文：許祺安
四川屏山縣屏山鎮工業區裏一家紡織廠瀰漫黑煙。（網絡圖片）
四川屏山縣屏山鎮工業區裏一家紡織廠瀰漫黑煙。（網絡圖片）

四川屏山經濟開發區裏一家紡織廠20日發生縱火案，該紡織廠延燒一天一夜超過37小時還無法撲滅。警方證實已逮捕一名27歲的縱火犯，網傳是老闆欠薪導致員工縱火，但官方尚未公佈縱火原因。目前，未收到有人員傷亡。

據網傳消息，被逮捕的27歲文姓男子是工廠的員工，因為不滿老闆欠薪800元人民幣（約3336元新台幣），在討取欠薪過程他與廠方爆發肢體衝突，文男還捅傷對方，後來甚至拿來預藏的汽油在工廠內的布料上潑灑，之後點燃縱火。

官方通報則稱，因廠房內棉紡物較多，現場滅火難度大，經全力撲救，現場火勢現已得到控制，經排查，火情未造成人員傷亡。犯罪嫌疑人文某已被公安機關刑事拘留。

據《紅星新聞》等陸媒綜合報道，5月20日，位於四川宜賓的四川錦裕紡織有限公司突發火災。據網友拍攝的現場畫面顯示，廠房上竄起數十公尺高的黑煙，不少民眾驚恐圍觀，還有多名保安在現場維持秩序。

事發後有網民表示，紡織廠一名員工被拖欠一個月工資，去找相關人士時發生爭吵，員工持刀捅傷對方，然後再汽油點燃布料。另有網民透露，「好像是說兩個人打架，一個被打在地下不動了，另一個就把倉庫點燃了。」

屏山警方警情通報指，於5月20日12時許發生在屏山縣的火災是一起放火案。經查，犯罪嫌疑人文某（男，27歲）於當日上午前往一紡織廠車間點火引發火情，後文某被現場處置民警控制。

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文章授權轉載自《香港01》

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