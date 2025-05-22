香港記協：8媒體20人被追7年前稅 指控欠證據

香港記者協會昨天召開記者會表示，稅務局2023年起複查至少8家媒體、20名新聞工作者及其家人的稅務，指他們6至7年前的實際收入比報稅多，要求補稅。記協主席鄭嘉如說，她也被複查稅務，稅務局估算她的收入是實際的2倍。

綜合明報等港媒報導，香港記協主席鄭嘉如21日表示，香港稅務局2023年起複查至少8家媒體機構、20名新聞工作者及其家人的稅務，相關機構包括記協、「香港獨立媒體」、「法庭線」、「Hong KongFree Press」、「爆炸頭」及「ReNews」等。

相關人士及機構是由2023年底起到今年3月，陸續收到稅務局的重新評稅通知，指他們在6至7年前的財政年度，實際收入比報稅多，要求補交稅款，共計港幣170萬元（下同，約新台幣652萬元）。

鄭嘉如表示，有被查者本身沒有商業登記，但稅務局卻指該人開設公司及擁有商業登記號碼，需重新評稅，但經追查後發現，該商業登記並不存在。另外，有機構被審查多年前的稅務，但該年份該機構並未成立。

鄭嘉如表示，她被稅務局複查2018/19年度的稅務，估算她全年收入逾63.1萬元，她當時受僱於「香港01」偵查組，月薪1.8萬元，全年實際收入與稅務局估算的相差40萬元。

鄭嘉如並表示，香港記協於2023年被稅務局複查2017/18年度的稅務並追繳45萬元利得稅，此次又被複查2018/19年度的稅務。

報導說，為避免出現逃稅，香港稅務局會要求被查人預繳一定金額的稅款，直至審查確認沒有漏繳才會返還。8家媒體機構及相關人士共預繳約39萬元。

鄭嘉如說，稅務局在欠缺證據及合理原因下複查涉事媒體或人士的多年前稅務，她擔憂新聞機構將「愈來愈經常被稅務、商業及財務相關的法例審查及箝制」。

香港稅務局回覆媒體提問表示，若有資料顯示任何人可能違反「稅務條例」規定，將依法處理，該等人士的行業或背景不會影響稅務局查核工作。

香港稅務局又稱，不能向任何未經授權人士透露個別個案的資料，也不會評論個別個案。