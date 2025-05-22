櫻井翔訪問賴清德總統 陸網友崩潰：別想來鳥巢開唱

日本天團ARASHI（嵐）的成員櫻井翔以新聞節目主持人身分，代表日本電視台新聞節目「news zero」，來台出席總統賴清德就職周年演說，並專訪賴總統對於台灣現況和未來的看法。相關新聞節目播出後，也在大陸社媒上引發不少討論。

在微博搜尋「櫻井翔」，雖然完全沒有出現相關採訪片段，只有少數幾張櫻井翔跟賴清德同框的照片，但大陸網友仍評論「在娛樂圈摸爬滾打這麼多年的人，不相信你不知道接受這份工作能帶來多大的影響力」、「你真是讓我丟盡老臉」，還有人表示櫻井翔這麼做，嵐也不要想在「鳥巢」（大陸國家體育場，常用來舉行大型演唱會）開唱了。

很多大陸網友喊崩潰、要脫粉，或說「櫻井翔你別沾邊zz可以嗎」（zz在大陸語境中是用於隱晦表達政治一詞），但也有大陸粉絲指「櫻井翔沒有錯，他是新聞人，採訪誰不代表他個人的立場」、「櫻井翔採訪戈爾巴喬夫（戈巴契夫）時，也沒見你們擔心他支持蘇聯復活」、「本來就不可能來鳥巢開唱」。

大陸社群平台小紅書還出現一個名為「樱井翔台北取材事件」的條目，一位大陸粉絲發文諷刺大陸網路輿論對此的反應，「鍋是要扣的，脫粉是張口就來的，看了片段就以為把整場節目都看完了，以後要是真的沒來國內就全都櫻井翔一個人的錯了，不知道有些人到底是喜歡鳥巢還是喜歡Arashi。」

還有很多人則是搞不清楚發生什麼事情，因為大陸社群平台上看不到相關片段，很多人都在求「指路」，網友們彼此透過小紅書私訊傳遞影片連結。