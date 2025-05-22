女子拔完智齒搭飛機在萬米高空口腔爆血 醫護乘客助轉危為安
一名剛剛拔完智慧齒的女子，近日搭飛機時傷口爆血。最終，機組人員和熱心乘客上演「高空急救」，助她轉危為安。
綜合陸媒報道，該名女子乘搭國航CA1241航班從北京飛往阿勒泰，起飛不久後口腔內就不斷湧出鮮血，情況十分驚險。
乘務組得知後，通過機上廣播找尋醫護人員，一名年輕女醫生挺身而出展開救治，在確認女子血壓正常後，醫生讓她將冰塊放到牙槽內，沒過多久便見效止血。
對此，醫學專家解釋，「航空性牙痛」現象是因高空與地面氣壓差所致。當飛機爬升時，機艙內氣壓降低可能導致未完全癒合的牙科創口重新出血或產生劇烈疼痛。常見於近期接受過拔牙、補牙治療，或患有齲齒、牙髓炎等口腔疾病的乘客。
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文章授權轉載自《香港01》
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