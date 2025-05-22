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貴州持續降雨導致土石流 沖倒民房、多人被困
22日上午，大陸貴州省畢節市大方縣果瓦鄉慶陽村發生山體滑坡（土石流），有人員失聯。大陸應急管理部目前已部署，要求盡快核清現場情況，搜救失聯人員，科學組織救援，嚴防次生災害。大陸應急管理部並已啟動國家地質災害四級應急響應，派出工作組趕赴現場指導。
綜合陸媒報導，22日3時、9時許，貴州省畢節市大方縣長石鎮和果瓦鄉慶陽村分別發生1起山體滑坡。長石鎮山體滑坡致2人被困，果瓦鄉慶陽村山體滑坡也有人員被困。
當地居民甄女士表示，從21日晚到22日早有持續降雨，也下冰雹，有民房被積水淹。甄女士稱，有熟人住在長石鎮，山體滑坡衝倒民房，目前居民被安置在政府辦公室。
災情發生後，武警貴州總隊迅速啟動應急預案。上午10時許，武警畢節支隊出動60多名官兵，攜帶破拆工具、救生器材等專業設備迅速奔赴一線，緊急馳援。
22日中午，中國安能貴陽基地立即啟動應急響應，5人先遣組帶1台災情偵測模塊車趕赴現場。第1梯隊25人攜指揮模塊、通信指揮車、無人機、機械化橋等專業裝備前往災情發生地緊急馳援，第2梯隊根據救援需要隨時做好增援準備。貴州省消防救援總隊也已及時調派省內多個支隊赴現場救援。
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