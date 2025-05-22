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統計造假 陸官方點名江蘇、浙江

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

大陸官方公布的統計數據是外界了解其經濟情況的重要依據，但近日包括經濟第二大省江蘇、浙江等省市都被大陸中央點名，存在統計造假、官員干預統計工作、統計數據失實的問題，要求在三個月內回報整改（整頓改革）情況。

這輪調查源於大陸國家統計局於去年十一月下旬至十二月上旬啟動的二○二四年常規統計督察，當時共組建十個督察組進駐山西、遼寧、江蘇、浙江、海南、重慶、寧夏等七個省區市以及大陸科技部、市監總局、金監總局。

大陸國家統計局廿日向江蘇省委、省政府回饋督察意見時指出，該省統計工作「仍然存在一些問題」，主要包含：個別地區和部門未能充分認識統計造假的極端危害性和防治統計造假的極端重要性；有關地區仍存在干預數據上報、授意或指使統計調查對象提供不真實統計資料等問題；有的企業或項目的統計數據存在失實問題。

浙江十四日也接獲督察意見通報指出，有的幹部政績觀存在偏差，制定目標任務層層加碼，有的地區存在干預統計工作現象等。其餘五個省市或自治區以及三個國務院部門，也都有被指明在統計工作上尚有待調整之處。大陸國家統計局廿日表示，要求被督察地區和部門牢固樹立和踐行「正確政績觀」，堅決防治統計造假。

大陸全國人大常委會去年九月表決通過「統計法」修改，強化防範和懲治統計造假責任，例如針對有關負責人對統計數據嚴重失實情況失察的行為增加法律責任。

國務院 全國人大

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