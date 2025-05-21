快訊

北部高溫34度變24度！2波鋒面夾擊周末變天 端午連假想出遊注意了

只能當新光房客？輝達能否取得北士科地上權 李四川這樣說

三峽3死12傷車禍 肇事翁遭疑路怒症？警方揭行車紀錄器內容

中國9歲圍棋天才跳樓身亡 輸棋不堪父親拳打腳踢

中央社／ 台北21日電

福建圍棋協會今天證實，中國年僅9歲的圍棋天才朱宏鑫19日晚上跳樓身亡。多方消息指出，朱宏鑫長期遭父親凌虐，只要輸棋就被打。

據指出，朱宏鑫月初在杭州的一場全國公開賽不小心輸了一盤棋，當場遭其父拳打腳踢，最終選擇輕生。雖然輸了一盤，他依然拿到兒童C組第一名。

公開資料顯示，來自福建泉州的朱宏鑫，2023年以9戰全勝的成績，拿下渾南盃全國少兒圍棋公開賽幼兒組冠軍，還躋身參加6段賽，當時他才7歲，成為福建圍棋協會年齡最小的選手，在圍棋界被視為天才、未來之星，其後破格就讀杭州智力運動中等專業學校。

據陸媒澄新聞，朱宏鑫的單身父親望子成龍要求極高，他疑似長期遭暴力對待不堪重負，跳樓身亡，昨天傳出19日晚間離世。截至目前，官方尚未通報。

據指出，朱宏鑫曾被拍到手臂上佈滿傷痕，更在5月的明仕盃全國少兒圍棋公開賽中，因不小心輸了一盤，被其父當場暴打，還被一腳踢到心口，倒在地上不起；其父在旁人和保安出手制止下才停手。

據網易新聞，福建省圍棋協會工作人員今天表示，朱宏鑫當晚「受了刺激」跳樓自殺了，這是很突然的事情，而且他人在杭州學棋。事件應該是跟家庭有關，他的家庭破碎、父母離異，父親對待孩子「可能粗暴了一些」。

該工作人員並表示，聽說其他家長在比賽中也看到其父因為朱宏鑫輸了棋，對他拳打腳踢，家長也當場勸誡其父，也反映過家暴問題。對此，杭州智力運動學校迄今未回應。

X平台「李老師不是你老師」今天指出，網傳朱宏鑫父親曾在朋友圈發文指責孩子輸掉比賽：「偉星盃（中國全國業餘圍棋公開賽）打的一塌糊塗，還是缺乏大賽經驗」。

朱宏鑫輕生的消息傳出後，不少網友湧入朱宏鑫家屬的抖音帳號指責。一名網友表示，「拿孩子成績炫耀時得意洋洋，虐待孩子時從不手軟」。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

福建 圍棋

延伸閱讀

OpenAI網站列7位共同創辦人…5位從DeepMind跳槽 諾貝爾化學獎得主氣瘋

女學生輕生求償案逆轉 羅東國中有五成責任得賠家長264萬元

台新證營業員輕生無關IPO 網不買單猜「案情不單純」怒轟金管會

殺害花蓮女師凶嫌落網 警帶回住處找凶器

相關新聞

曾掌兆元資本 如今下場都慘…6人「死亡合影」在中瘋傳

一張被稱為「死亡合影」的照片近日傳遍中國業界，其中分別為時任紫光集團董事長趙偉國等六人。這些人曾執掌中國晶片產業逾人民幣...

姚安娜「520」化身質檢員 戴1001號工牌到工廠打工

「520」這個特殊的日子，華為創始人任正非的小女兒姚安娜，選擇了一種別樣的方式來慶祝。她戴工牌、穿工服走進重慶的智慧工廠...

擁抱520／賀蘭山辦山頂婚禮 賽里木湖「新人裹被」領證

5月20日因為諧音「我愛你」，成為新人們登記結婚日期首選。在20日當天，氣溫僅1℃到8℃的新疆賽里木湖婚姻登記處就湧現「...

愛的膨脹？墜愛河7年 妻胖到350斤 夫：不怕別人嘲笑

貴州遵義一對相差九歲（女大男小）的夫妻相愛七年，女方從168斤(約84公斤)胖到350斤，體重最高達480斤，目前二胎已...

名人為何扎堆賣衛生巾？毛利60% 黃子韜1夜能賺4千萬

中國企業、名人近來紛紛投入衛生巾行業，外界好奇這項產品有這麼好賺嗎？有業者透露，大部分品牌靠代工，市場1片1元，但實際成...

「考古不需小日本」四川大學遭網暴 決定撤聘日教授

四川大學月初宣布聘請日本考古學家宮本一夫擔任全職講座教授，在中國社群掀起仇日反對聲浪，揚言中國考古不需要「小日本」，不能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。