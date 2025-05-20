快訊

黃仁勳曝「1產品」成演說最大亮點 大摩等多家外資唱旺

不用等到9月、蘋果AirPods現在還能買！新爆料曝：超大改款還有得等

「民進黨最希望我逃亡」柯文哲嘆「不會逃」：他們希望第三勢力泡沫化

聽新聞
0:00 / 0:00

才剛開完安全會議！甘肅即傳煤礦滲水事故致3人遇難

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
甘肅一煤礦19日晚間突發滲水事故，造成3人被困失聯。事故發生後，平川區啟動應急預案，開展緊急救援。截至20日下午1時，被困3名礦工全部找到，但均已遇難。（取自央視新聞）
甘肅一煤礦19日晚間突發滲水事故，造成3人被困失聯。事故發生後，平川區啟動應急預案，開展緊急救援。截至20日下午1時，被困3名礦工全部找到，但均已遇難。（取自央視新聞）

甘肅一煤礦19日晚間突發滲水事故，造成3人被困失聯。事故發生後，當地隨即啟動應急預案，開展緊急救援。截至20日下午1時，被困3名礦工全部找到，但均已遇難。

據「靖煤公司王家山煤礦分公司」微信公眾號先前的貼文，公司剛於15日召開安全生產專題會議。

央視新聞報導，位於甘肅省白銀市平川區的甘肅靖煤能源王家山煤礦分公司一號井二204工作面突發滲水涉險事故。事故發生後，當地立即啟動應急預案，開展救援。井下133人中已有130人安全撤出，但截至20日上午7時，仍有3人被困失聯。

據瞭解，發生滲水事故後，現場湧出大量煤泥，甚至一度淹沒至運輸順槽（通道）。現場人員初步預估，湧出的煤泥大約有510立方公尺。3位失聯人員的精確定位系統顯示就在這些煤泥之後，這為救援帶來一定的難度。

甘肅靖煤能源安全副總工程師高耀權介紹，事發地點距離地面的垂直深度為610公尺，已投入69人開展救援，由30名礦山救援大隊成員和39名礦區應急工作人員組成，但由於井下巷道斷面狹小，清理比較困難。

報導提到，事發的一號井是一座老礦井，但二204工作面是在今年新安裝的採煤工作面，剛於11日投用，目前推進僅為4公尺。

礦山 失聯

延伸閱讀

產業報告附贈《Minecraft》攻略？售價13萬卻寫「煤炭可透過凋零骷髏取得」

下雨天家裡超難住？十大濕氣重問題別輕忽 忽略1招=全家發霉

國防部大直博愛營區啟用十年 內部大漏水待搶修

運動公園壘球場有燈柱無燈泡 林沛祥爭取千萬經費改善

相關新聞

一度登上熱搜…仇日反對聲浪下 四川大學取消聘用日本考古權威

四川大學月初宣布聘請日本考古學家宮本一夫擔任全職講座教授，在中國社群掀起仇日反對聲浪，揚言中國考古不需要「小日本」，不能...

才剛開完安全會議！甘肅即傳煤礦滲水事故致3人遇難

甘肅一煤礦19日晚間突發滲水事故，造成3人被困失聯。事故發生後，當地隨即啟動應急預案，開展緊急救援。截至20日下午1時，...

家族資產400億 「蒼蘭訣」女主虞書欣父親涉15億醜聞

中國女星虞書欣以電視劇「蒼蘭訣」暴紅，更成為戲劇女神，她話題不斷，更是富家千金，家族資產高達400億人民幣（約55億美元...

11人獵殺745隻藏羚羊 主犯逃25年後判14年 網批：太輕

新疆雲霧嶺山區25年前發生一起非法獵殺國家一級保護野生動物事件，遭獵殺的藏羚羊高達745隻，2男子潛逃25年落網。青海省...

湖南、江西多處農田淪垃圾場 整改只覆1層土…騙衛星

湖南、江西多地傳出垃圾違法違規堆存、填埋亂象，連永久基本農田都成了垃圾掩埋場。而當地政府雖表態會落實整改，卻也只是在垃圾...

四川1中學2種餐…教職工吃得好 學生：要靠老乾媽下飯

學生在學校的飯菜成了不肖人士圖利的金庫，中國媒體報導，四川綿陽有中學生反映學校飯菜「一言難盡」，還有人不得不購買老乾媽辣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。