廣東肇慶遊覽車高速公路撞山 釀2死2重傷

肇慶市公安局交通警察支隊通報，一輛從四川儀隴開往深圳龍崗的旅遊巴士（遊覽車），19日上午6時開至肇慶境內某高速公路路段時，越過公路中央隔離帶後撞山，造成2死2重傷。

成都傳媒集團旗下新媒體「紅星新聞」報導，根據網傳圖片顯示，出事遊覽車車頭損毀嚴重，擋風玻璃碎裂，路邊護欄被撞毀。消防人員花40分鐘撬開車體，將2名重傷者由直升機轉運至肇慶市第一人民醫院搶救，目前傷情穩定。

由於該路段設計時速為80到120公里，事發時具體車速及失控原因尚在調查。

遊覽車所屬四川南充當代運業集團，近三年有兩次超速違章記錄。涉事車輛年檢有效期至2025年4月，可能存在逾期未檢情況。目前該公司所有營運車輛已暫停運營接受全面檢查。