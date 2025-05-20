快訊

惡鄰居冷氣外機熱風直吹！她怒「陽台變烤箱」 網給解方：可依法主張

21日迎小滿「將軍星」發威！四生肖行動力飆升、事業財富點到滿

遭葛斯齊酸「裝可憐深夜只想錢」 S媽揭向汪小菲討債內幕

聽新聞
0:00 / 0:00

廣東肇慶遊覽車高速公路撞山 釀2死2重傷

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
肇慶市公安局交通警察支隊通報，一輛從四川儀隴開往深圳的旅遊巴士（遊覽車），19日上午6時開至肇慶境內某高速公路路段時，越過公路中央隔離帶後撞山，造成2死2重傷。（肇慶市公安局交通警察支隊）
肇慶市公安局交通警察支隊通報，一輛從四川儀隴開往深圳的旅遊巴士（遊覽車），19日上午6時開至肇慶境內某高速公路路段時，越過公路中央隔離帶後撞山，造成2死2重傷。（肇慶市公安局交通警察支隊）

肇慶市公安局交通警察支隊通報，一輛從四川儀隴開往深圳龍崗的旅遊巴士（遊覽車），19日上午6時開至肇慶境內某高速公路路段時，越過公路中央隔離帶後撞山，造成2死2重傷。

成都傳媒集團旗下新媒體「紅星新聞」報導，根據網傳圖片顯示，出事遊覽車車頭損毀嚴重，擋風玻璃碎裂，路邊護欄被撞毀。消防人員花40分鐘撬開車體，將2名重傷者由直升機轉運至肇慶市第一人民醫院搶救，目前傷情穩定。

由於該路段設計時速為80到120公里，事發時具體車速及失控原因尚在調查。

遊覽車所屬四川南充當代運業集團，近三年有兩次超速違章記錄。涉事車輛年檢有效期至2025年4月，可能存在逾期未檢情況。目前該公司所有營運車輛已暫停運營接受全面檢查。

肇慶交警聯合刑偵、安監等部門成立調查組，正調查司機精神狀態、車輛機械故障及道路設施問題。

肇慶市公安局交通警察支隊通報，一輛從四川儀隴開往深圳的旅遊巴士（遊覽車），19日上午6時開至肇慶境內某高速公路路段時，越過公路中央隔離帶後撞山，造成2死2重傷。（截取自影片）
肇慶市公安局交通警察支隊通報，一輛從四川儀隴開往深圳的旅遊巴士（遊覽車），19日上午6時開至肇慶境內某高速公路路段時，越過公路中央隔離帶後撞山，造成2死2重傷。（截取自影片）

隔離 遊覽車 深圳

延伸閱讀

兩岸巴蜀文化藝術季 四川瀘州啟動

台61線南延高雄 地方盼採高架串聯國道10號高速公路

真「移動廁所」！女子如廁中遭連人帶廁載上高速公路 全程冷靜無怨言

台中60輛遊覽車揮軍上凱道 有遊覽車業者降價力挺：國旅清淡

相關新聞

天有異象？豆腐渣工程？安徽鳳陽鼓樓「瀑布式」坍塌

安徽省滁州市鳳陽縣明中都鼓樓東側瓦片19日傍晚突然發生「瀑布式」坍塌，整個過程持續約1至2分鐘，現場伴隨大量煙塵，所幸事...

福馬同城生活圈 第2批政策上路

「福州打造福馬『同城生活圈』先行先試第二批政策」18日發布，共三個方面10條舉措，涉及進出口貿易、開拓市場、同等待遇、人...

廣東肇慶遊覽車高速公路撞山 釀2死2重傷

肇慶市公安局交通警察支隊通報，一輛從四川儀隴開往深圳龍崗的旅遊巴士（遊覽車），19日上午6時開至肇慶境內某高速公路路段時...

兩岸巴蜀文化藝術季 四川瀘州啟動

日前，2025海峽兩岸巴蜀文化藝術季走進四川瀘州，舉辦啟動儀式和系列交流活動。活動以「川台同繪藝峽共融」為主題，深度聚焦...

C919再增航線 上海虹橋直飛深圳

大陸飛機製造商中國商用飛機有限責任公司（中國商飛）持續擴大旗下C919機型商業航線版圖。財聯社指出，5月18日，東方航空...

山東準新郎返鄉吃下爺爺燉的雞致肝衰竭 百人捐血救不回

山東28歲準新郎馬彬，原訂5月8日要結婚，上月底返鄉籌備婚禮期間，疑食用爺爺燉的雞肉和隔夜菜後突發中毒症狀，致肝衰竭入院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。