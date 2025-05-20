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新冠疫情再起？鍾南山最新研判這樣說

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸近期又出現一波新冠疫情，中國工程院院士鍾南山最新研判，這一輪新冠病毒流行形勢仍處在爬坡階段，預計6月底前結束流行，持續6至8周時間。（圖／取自南方日報）
大陸近期又出現一波新冠疫情，中國工程院院士鍾南山最新研判，這一輪新冠病毒流行形勢仍處在爬坡階段，預計6月底前結束流行，持續6至8周時間。（圖／取自南方日報）

大陸近期又出現一波新冠疫情，中國工程院院士鍾南山最新研判，這一輪新冠病毒流行形勢仍處在爬坡階段，預計6月底前結束流行，持續6至8周時間。

南方日報報導，鍾南山說，「這一輪新冠感染整體上可防可控，不必恐慌。」但他也提醒，對於部分65歲以上且有基礎病的老年人來說，仍存在一定危險，建議感染者要在48小時內儘快服用特效藥，避免發展成為重症。

鍾南山表示，從今年3月到5月初，香港和新加坡、英國、法國、巴西、挪威的監測數據均表示，感染新冠病毒的人數呈現增加趨勢。以香港為例，報告的死亡病例中，83%以上的是65歲以上的人，90%以上的人存在併發症。

根據中國疾控中心的監測數據顯示，從3月31日到5月4日，全大陸門急診流感樣病例中新冠確診率，從7.5%增加到16.2%，住院病例確診率也從3.3%增加到6.3%。

鍾南山表示，這一輪新冠疫情與之前相比差別不大。早期症狀表現相似，表現為發燒、頭疼、全身疲勞、嗓子疼。但這一次臨床反映，「刀片嗓」的症狀更明顯一些，另外咳嗽也多一些。

他認為，流行毒株XDV傳染性還是強的，但其毒性相對較弱，在空氣不太流通的地方還是要戴好口罩。

外界認為，南北方新冠病毒流行時間的差異，或與氣候、氣溫相關。對於這一觀點，鍾南山認為，無證據顯示北方新冠病毒流行差異與氣候相關，不過北方可能會結束稍微早一點。

至於有人認為新冠與流感有些相似，可能會出現季節性流行甚至是大小年的情況，鍾南山表示無證據支持這一說法。

他指出，從病原學角度來說，新冠病毒為了生存會減少毒性，但未來能否「流感化」，現在還不能作出判斷。不過可以肯定的是，新冠病毒不會消失。

鍾南山 病毒 流感

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