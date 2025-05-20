天有異象？豆腐渣工程？安徽鳳陽鼓樓「瀑布式」坍塌

安徽省滁州市鳳陽縣明中都鼓樓東側瓦片19日傍晚突然發生「瀑布式」坍塌，整個過程持續約1至2分鐘，現場伴隨大量煙塵，所幸事故未造成人員傷亡。但據鳳陽縣文化和旅遊局20日通報，這座鼓樓去年3月才完成修繕工程。

鳳陽鼓樓坍塌引發不少大陸網友關注，網友說，「去年才修繕完工，600年的鼓樓啊，這也敢瞎搞啊！」「這也是豆腐渣工程的一種吧？」「這要老朱在，得扒多少皮啊！」還有人說，「什麼兆頭啊？」「天有異象！」

據通報，這座鼓樓位於鳳陽縣老城區，建於明洪武八年（1375年），由台基和樓宇兩部分組成，台基於1989年被列為安徽省重點文物保護單位；原樓宇部分已毀於清咸豐三年，現樓宇為1995年重建。

鳳陽縣文化和旅遊局通報指出，2017年以來，鼓樓樓宇零星出現屋頂部分瓦片脫落、檐板損毀。2023年2月，因損毀情況加重，存在安全隱患，啟動鼓樓樓宇維修項目。2023年5月，通過公開招標，確定了項目設計單位、施工單位、監理單位。2023年9月進場施工，2024年3月竣工驗收。

通報稱，事件發生後，鳳陽縣立即啟動應急處置機制，迅速疏散現場圍觀群眾，設置安全隔離區域，確保周邊群眾安全。鳳陽縣委、縣政府已成立調查組，責令項目設計單位、施工單位、監理單位趕赴現場，並邀請相關專家開展調查核實。