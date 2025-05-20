兩岸巴蜀文化藝術季 四川瀘州啟動

日前，2025海峽兩岸巴蜀文化藝術季走進四川瀘州，舉辦啟動儀式和系列交流活動。活動以「川台同繪藝峽共融」為主題，深度聚焦巴蜀文化、長江文化、青年交流、現代農業、消費新場景體驗、臨港經濟發展等主題，吸引兩岸專家學者、院校代表、藝術家等120餘人參加活動，持續推動四川與台灣各領域交流合作。

四川省台辦副主任劉浩在致辭中表示，四川是中華文化的重要發源地之一，巴蜀文化底蘊深厚、璀璨多元。海峽兩岸巴蜀文化藝術季已連續舉辦4屆，吸引了兩岸上千藝術家和青年學生參賽、參展、參訪，讓巴蜀文化在兩岸文化創意的激蕩中，煥發出新的生機與活力，成為兩岸同胞攜手弘揚和傳承中華優秀傳統文化的生動註腳，也有力助推了四川與台灣各領域交流合作，兩岸同胞走親走近。

瀘州市委常委李堂兵表示，文化藝術始終是兩岸同胞交流交往的橋梁。瀘州有著豐富的文化底蘊，將借助此次活動為兩岸文化交流搭建更廣闊的平台，讓兩岸同胞在文化藝術共鳴中感受到彼此的心靈相通。期待大家以文化藝術為媒，在瀘州這片熱土共用發展機遇、共謀合作大計、共創美好未來。

啟動儀式上，兩岸嘉賓見證了2024海峽兩岸巴蜀文化創意設計大賽評比成果。從徵集到的1200多件作品中評出一等獎作品1個、二等獎作品2個、三等獎作品3個，優秀指導教師獎10個、優秀組織獎6個。其中，四川作品「龍橋茶韻」斬獲一等獎，台灣作品「幻彩龍影」摘獲二等獎。

據了解，持續多年的海峽兩岸巴蜀文化藝術季活動，通過「大會、大賽、大展」方式，搭建起四川與台灣交流合作的橋梁，致力於推動巴蜀文化在兩岸得到創造性轉化、創新性發展。尤其是海峽兩岸巴蜀文化創意設計大賽的連續舉辦，成為兩岸年輕人碰撞創意火花、攜手傳承弘揚中華文化的載體，在推廣巴蜀文化、推介四川文旅、推動創意設計市場化和川台融合發展上成效顯著，已成為四川與台灣深化人文交流合作的重要品牌活動。

2025海峽兩岸巴蜀文化藝術季走進瀘州活動內容豐富多彩。除啟動儀式外，還將開展巴蜀文化藝術交流座談會、「水墨瀘台情·丹青寄安康」兩岸同源書畫筆會、巴蜀文化藝術季川台師生原創藝術作品展等多項活動和多條參訪路線，與會兩岸嘉賓將充分感受瀘州魅力、體悟文化力量、見證發展成果，進一步密切瀘州與台灣情感連接，增進兩岸同胞文化認同與民心相通。