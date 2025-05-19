大陸武漢夜市18日晚爆發槍擊案 傳2人死亡

中國湖北省武漢市一處夜市昨晚發生槍擊案，一名歹徒當眾持槍射擊一群在燒烤攤用餐的民眾。有目擊者表示，兇手至少開了4槍，目前已知造成2人死亡，受傷人數不詳，兇手行兇後即逃離現場。

綜合星島日報、南方都市報報導及網路訊息，這起槍擊案發生在昨晚10時左右，地點是武漢市礄口區崇仁街愛國社區外一處夜市的新疆燒烤攤。案發後，許多現場影片及照片昨天深夜至今天凌晨一度在中國網路上流傳，但很快就被刪除，但仍在海外網路廣為流傳。

根據網路流傳的聊天記錄，一名目擊者表示，他正在崇仁路夜市一家攤位吃燒烤時，一名持槍者來到旁邊的新疆燒烤攤前「崩（開槍射殺）了兩個人，當時（場）死了」，嚇得許多人四處逃竄。

而聊天記錄附帶的短片顯示，案發地點斑斑血跡，地上散布雜物，有人用布蓋住一名坐在椅子上、頭部後仰、疑似失去知覺的男子臉部；另一名目擊者說，椅子上男子是頭部中槍，當場死亡，還有一名中槍男子則倒在地上，也傷重不治死亡。

報導引述中國網路消息指出，上述坐在椅子上的男子是一名老闆，而另一名中槍倒地者是老闆的司機。至於兩人的身分，目前還未能得知。有目擊者則說，案發時兇手至少開了4槍，造成2人死亡，並在行兇後迅速逃離。

南方都市報一度報導，多名網友目擊武漢發生「傷人事件」，且「有人受傷」，其中1人被醫護人員用擔架送上救護車，還有1人「坐在椅子上」，並獲得附近商戶證實現場「有人員受傷」。

根據南方都市報報導，武漢市公安局礄口分局表示，行兇者已被控制，但「此事具體情況不便透露」。這則報導目前已被刪除。