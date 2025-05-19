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陸男「山東凱哥」乘橡皮艇插旗台灣桃園海灘 嗨翻大陸小粉紅

聯合報／ 大陸中心／即時報導
一名自稱「山東凱哥」的陸籍男子，近日乘動力橡皮艇成功登陸桃園海岸並插上五星旗，引發不少大陸網友關注。（圖／截圖自影片）
一名自稱「山東凱哥」的陸籍男子，近日乘動力橡皮艇成功登陸桃園海岸並插上五星旗，引發不少大陸網友關注。（圖／截圖自影片）

台灣海防洞開？一名自稱「山東凱哥」的陸籍男子，18日發布影片稱其於本月15日從福建駕駛動力橡皮艇成功登陸桃園海岸並插上五星旗。海巡署今鑑定影片未偽變造，消息傳回大陸後，嗨翻許多「小網紅」，並且成為網路熱議話題。

「山東凱哥」自稱，他於本月15日駕駛橡皮艇從福州長樂機場海灘出發，橫渡台灣海峽，於當日14時53分抵達桃園大園海岸。在登陸後，他將五星旗插在沙灘的風力發電機旁，並拍攝影片記錄。完成行動後，他又順利返回中國大陸，全程耗時約23小時，往返台灣如入無人之地。

「山東凱哥」勇闖台島的消息，18日晚間即在大陸網上傳開，在台灣海巡署證實其影片未經變造後，19日引發更多大陸網友關注並叫好。

甘肅一名軍事博主《老李談兵》盛讚「山東凱哥」：「這兄弟要火，衝灘第一人！」另一名軍事博主《軍武吐槽》也說，「山東凱哥牛逼，5月15日駕駛皮划艇登陸台灣海岸，並且插上五星紅旗，更牛逼的是，一切弄完錄製好視頻後，又安全返回大陸。武統第一人，必將寫入歷史！」

這起事件也讓不少大陸網友感到意外：原來登陸台灣這麼簡單！有人就說，「台灣有什麼海防的？普通網友單人獨艇就能衝灘登陸，把五星紅旗插到祖國東南寶島的海岸線上，他們都沒有發現，那是什麼概念？那是說明現在的島上沒有人在認真做事，根本就沒有海防，沒人在守呢！」

事實上在「山東凱哥」登台消息傳出前，一對大陸籍宋姓父子本月15日也從福建沿海搭橡皮艇橫越台灣海峽，並於當天深夜自桃園觀音海邊上岸，第二天上午才主動報警表示要投奔自由。這對宋姓父子偷渡來台若非主動投案，也沒有被發現。

去年6月9日，更有一名60歲的大陸籍阮姓男子，駕駛快艇從福建寧德直闖淡水河口，並在淡水渡船頭靠岸。事後還傳出，阮姓男子曾任中共海軍艇長。

另一值得關注的訊息是，「山東凱哥」此次偷渡來台，使用的是大陸自行開發的北斗衛星導航系統。大陸《央視網》報導，北斗系統已全面進入民航、海事、移動通信等11個國際組織的標準體系，並持續擴大國際「朋友圈」。目前，奈及利亞、突尼西亞、塞內加爾等30多個非洲國家已建設北斗CORS站。

值得注意的是，「山東凱哥」此次偷渡來台，使用的是大陸自行開發的北斗衛星導航系統。（圖／取自微博）
值得注意的是，「山東凱哥」此次偷渡來台，使用的是大陸自行開發的北斗衛星導航系統。（圖／取自微博）

海巡署 影片

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