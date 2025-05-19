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陸新冠疫情再起 專家：預計5月下旬達頂峰

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中國大陸這波新冠疫情，預計將將在5月下旬達到頂峰。（歐新社）
中國大陸這波新冠疫情，預計將將在5月下旬達到頂峰。（歐新社）

大陸近期又出現一波新冠疫情，首都醫科大學附屬北京佑安醫院感染綜合科主任醫師李侗曾接受《中國經營報》訪問時表示，本輪新冠疫情自3月開始，已持續近三個月，屬於一次正常的波動。從近幾年情況來看，新冠疫情一般半年到一年會有一個流行高峰，預計這波疫情將在5月下旬達到頂峰。

針對近期新冠陽性率升高的具體原因，李侗曾解釋，一方面是很多人距離上次感染已超過半年，自然感染產生的抗體逐漸減弱或消失；另一方面是病毒持續變異，尤其是Omicron毒株的XDV亞分支NB.1.8.1，其免疫逃逸能力明顯增強。此外，「五一」黃金周集體流動也是促使病毒傳播加速的因素之一。

李侗曾表示，這次感染最典型的症狀依然是低燒和咽痛，發燒一般不超過38攝氏度，極少數會達到38.5攝氏度，偶爾伴隨咳嗽，並可能出現味覺、嗅覺減退。

他提醒，年輕人感染後一般三至五天可自癒，但有合併慢性基礎疾病（如慢性呼吸道疾病）、免疫缺陷疾病（如腫瘤患者或器官移植患者）的老年人，仍存在發展為肺炎甚至重症或危重症的風險。

大陸中國疾病預防控制中心最新監測數據顯示，今年4月以來，大陸多地出現冠病病毒感染上升趨勢，南方省份檢測陽性率高於北方，整體疫情呈活躍態勢。有專家指這齣，這可能與民眾防控意識薄弱有關。

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