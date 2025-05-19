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石家莊一醫院涉在中藥裡加安眠藥 官方展開調查
河北石家莊橋西區一家中醫醫院生產銷售的產品，涉嫌添加安眠藥，當地市場監督管理局已對醫院展開調查。
據《大河報》報導，有網路博主日前表示，一名劉姓消費者通過網路問診，在石家莊普澤中醫院購買了治療失眠的中藥飲劑，服用後很快發睏，經兩家檢測機構檢測，均含有西藥成分「地西泮」，剩餘藥劑已經過公證並封存。
不過，普澤中醫院值班醫生18日告訴《大河報》，肯定不會添加地西泮。
據中國《精神藥品管理條例》和《精神藥品品種目錄（2013年版）》，地西泮屬於大陸國家嚴格管制的第二類精神藥品，長期或過量使用可能導致依賴性和成癮性。
石家莊市橋西區市場監督管理局19日通報，針對橋西區河北普澤醫養服務有限公司石家莊中醫醫院生產銷售的「中藥液」涉嫌添加安眠藥問題，該局已對醫院進行立案調查，並將根據調查結果依法依規進行處置。
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