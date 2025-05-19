快訊

「閃靈」林昶佐成駐芬蘭代表 學者：芬蘭情何以堪

刻意隱瞞健康惡化？拜登罹攝護腺癌引發質疑

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「大膽出手」：財庫能大賺一筆

聽新聞
0:00 / 0:00

石家莊一醫院涉在中藥裡加安眠藥 官方展開調查

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸傳出有中醫院銷售的「中藥液」涉嫌添加安眠藥的問題，此為示意圖。（中新社）
大陸傳出有中醫院銷售的「中藥液」涉嫌添加安眠藥的問題，此為示意圖。（中新社）

河北石家莊橋西區一家中醫醫院生產銷售的產品，涉嫌添加安眠藥，當地市場監督管理局已對醫院展開調查。

據《大河報》報導，有網路博主日前表示，一名劉姓消費者通過網路問診，在石家莊普澤中醫院購買了治療失眠的中藥飲劑，服用後很快發睏，經兩家檢測機構檢測，均含有西藥成分「地西泮」，剩餘藥劑已經過公證並封存。

不過，普澤中醫院值班醫生18日告訴《大河報》，肯定不會添加地西泮。

據中國《精神藥品管理條例》和《精神藥品品種目錄（2013年版）》，地西泮屬於大陸國家嚴格管制的第二類精神藥品，長期或過量使用可能導致依賴性和成癮性。

石家莊市橋西區市場監督管理局19日通報，針對橋西區河北普澤醫養服務有限公司石家莊中醫醫院生產銷售的「中藥液」涉嫌添加安眠藥問題，該局已對醫院進行立案調查，並將根據調查結果依法依規進行處置。

延伸閱讀

不滿「誰都能賣中藥」 藥師上凱道抗議：撤回解釋令

抗議衛福部解釋令！藥師團體將上凱道 警公布交管措施

吃中藥老是沒效或長時間才發揮作用？醫師揭關鍵在「腸道環境」

80歲耆老奉獻中藥業一甲子 盼國家給一場公平考試

相關新聞

石家莊一醫院涉在中藥裡加安眠藥 官方展開調查

河北石家莊橋西區一家中醫醫院生產銷售的產品，涉嫌添加安眠藥，當地市場監督管理局已對醫院展開調查。

急救逾2小時未果…四川90後女遊客高山症離世 景區籲謹慎選路線

四川甘孜州稻城亞丁旅遊景區內，一名35歲女遊客因高山症（又稱高原反應、高地綜合症）休克昏迷，搶救後不治…

上海新冠疫情現小高峰 感染人群以青年群體為主

中國疾控中心檢測數據顯示，近期大陸全國新冠陽性率攀升。上海市疾病預防控制中心日前也發布提醒，上海新冠病毒活動強度呈階段性...

古蜀文明魅力 遠征希臘

「器物為媒，文明共語。」近日，「青銅之光——古蜀文明特展」在希臘雅典尼亞斯米尼市政博物館揭幕。莊嚴肅穆的三星堆青銅面具、...

陸健身房推女性生理期福利

女性因為生理期有時身體不舒服，影響運動安排，若購買健身房的月卡，會有好幾天無法使用。近期，大陸多地健身房推出「生理期時間...

大陸景區藏「愛情密碼」 新人湧入領證

諧音「我愛你」的「520」將至，隨著5月10日起婚姻登記「全國通辦」政策實施，不少新人安排了一場結婚旅行，圓了「目的地領...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。