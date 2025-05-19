上海新冠疫情現小高峰 感染人群以青年群體為主

中國疾控中心檢測數據顯示，近期大陸全國新冠陽性率攀升。上海市疾病預防控制中心日前也發布提醒，上海新冠病毒活動強度呈階段性低水平波動趨勢，預測5月中下旬上海新冠病毒感染疫情將趨於平穩。

《東方網》引述專家說法指出，上海此次新冠疫情反彈不是突如其來的新疫情，而是常規流行節奏中的一次「小高峰」。

上海市第十人民醫院急診科副主任陳遠卓表示，自3月起，該院急診新冠感染率出現增長，但整體呈現「症狀輕、重症少」的特點。院方監測數據顯示，高峰時發熱門診新冠陽性檢出率可達三分之一，急診內科陽性患者占比接近10%，均高於常規水準。

陳遠卓表示，從醫院急診接診情況來看，目前上海新冠的流行周期趨於規律化，約半年左右出現「小高峰」。在本輪波動中，病毒毒株相對「溫和」，感染人群以青年群體為主，症狀普遍較輕，主要表現為發燒，多數患者症狀與流感相似。

為何這波疫情會以青年人為主要感染對象？陳遠卓說，部分年輕人因工作壓力大、飲食不規律、作息紊亂導致免疫力下降，以及公共場合密集人群接觸機會多，因此成為易感群體。他建議上班族保持「動靜平衡」，每周進行3至4次中等強度運動，飲食注意蛋白質和維生素攝取。

陳遠卓也提出四招防護建議：在醫療機構、公共交通等密閉場所佩戴口罩；強化手部衛生，接觸公共設施後及時清潔；保持環境通風，每日至少兩次開窗換氣，每次不少於30分鐘；規律作息，每天保證7小時睡眠，適度運動，避免熬夜等損傷免疫系統的行為。

不過浦東新區人民醫院急診與重症醫學科副主任醫師陳嵩仍提醒，65歲以上老人、有慢性基礎疾病人群、腫瘤患者等免疫力低下人群、 孕晚期女性及肥胖者等仍應警惕重症風險，如出現呼吸困難或胸痛持續不緩解，意識模糊、無法進食 、尿量明顯減少，皮膚/嘴唇青紫、肢體冰冷，孕婦胎動異常或腹痛等，都應立即就醫。