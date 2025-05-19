陸健身房推女性生理期福利

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

女性因為生理期有時身體不舒服，影響運動安排，若購買健身房的月卡，會有好幾天無法使用。近期，大陸多地健身房推出「生理期時間」，考慮到女性群體在月經期會出現身體不適，不適宜做高強度運動，公告延長月卡和季卡的使用天數。

紅星新聞報導，河南開封的李女士長期關注女性議題，她曾經在辦健身卡時覺得生理期期間不太方便鍛鍊，就向健身房提出延長卡的日期或者中間停卡，但健身房的回應往往是多送1節瑜伽課或者送健身設備等等，「可能練瑜伽的女生比較多，但都是屬於很表面的，沒有人真正關心更普遍性的女生身上的問題。」

不過今年4月以來，安徽省合肥市蜀山區的舒美堡健身房、甘肅省蘭州市蘭州新區高戈健身房、江西省南昌市青山湖區幽酷健身館等健身房，都在店內貼出公告，為尊重女性顧客，延長月卡、季卡天數，具體舉措像是將月卡30天改為37天，季卡90天改為111天，並為女性提供免費衛生棉和紅糖茶包等用品。

有健身房表示，由於館內女性客戶群占比較大，才推出這一服務。

另有多家健身房表示，考慮到女性群體生理期會身體不適，不適合做高強度運動，從尊重女性權益的角度出發推行此舉。

上海徐匯區健身房「FORTUNE鐵館」3月8日推出月卡延長至35天的服務，店長錢女士表示，這樣做的出發點並不是為了讓顧客辦更多的卡，是認為這是「應該給女性的權益」。她提到，以前當健身教練時發現，很多女性學員即使不鍛鍊，生理期間也會出現痛經、頭疼等不適的情況，但有的學員會咬牙繼續鍛鍊，「我們希望女孩子在月經周期好好休息，相應地就把健身卡的有效時間延長了。」

健身房 生理期 運動

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