拚軟實力！大陸博物館已逾7000家 9成免費開放

5月18日為國際博物館日，大陸國家文物局發布博物館事業發展最新數據顯示，近年大陸平均不到兩天就有一座博物館建成開放，截至2024年底，備案博物館達7,046家，較上一年增加213家，實現每20萬人擁有一家博物館，免費開放率91.46%。

綜合新華社、中國青年報報導，中國國家文物局18日在2025年國際博物館日中國主會場活動上發布最新數據顯示，2024年大陸全國博物館舉辦陳列展覽4.3萬個、教育活動51.1萬場，接待觀眾14.9億人次。

會上也透露，2026年國際博物館日中國主會場活動舉辦城市為內蒙古自治區呼和浩特市，中國博物館及相關產品與技術博覽會舉辦城市為海南省海口市。

近期大陸博物館推出不少主題展覽與展出重磅精品文物：北京大運河博物館「看．見殷商」大展將展出婦好青銅鴞尊、亞醜鉞等眾多殷商時期明星文物；陝西歷史博物館的「吉金．中國——中國青銅文明的興起與繁榮」展，匯集51家文博單位的341件（套）青銅器及相關文物等。

央視報導，近年來大陸博物館正在積極適應變化，用可親可近的吸引力替代「高冷範」，讓逛展融入百姓日常。比如河北秦皇島的玻璃博物館讓人領略玻璃之美，也能了解大陸玻璃歷史文化的開端、演變和發展；浙江寧波的周堯昆蟲博物館展示大陸國家一級保護動物金斑喙鳳蝶等珍稀的蝴蝶標本，還有大陸首例切葉蟻和黃猄蟻生態奇觀等。從人文到自然科學，大陸博物館的主題越來越多元。

另據《2024抖音博物館年度數據報告》顯示，這一年平台上的博物館帳號數較上年增長127個，新開通帳號的博物館大多在二三線城市，十堰市博物館、洛陽博物館等小城博物館粉絲量迅速超過1萬。顯示各地中小博物館也越來越會營銷。

值得注意的是，流失海外79年的子彈庫帛書二、三卷18日凌晨抵達北京受到大陸官方與媒體的關注與重視，顯示北京當局對於大陸流失文物回歸十分重視。