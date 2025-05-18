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陸多地現旱情波及小麥生產 陝西64年來降雨最少

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸中央氣象台16日繼續發布乾旱黃色預警，據實時氣象乾旱監測，陝西、河南、甘肅等省份存在重度及以上氣象乾旱，其中，陝西西南部、河南西部、甘肅東部等地特旱。（圖／取自大陸中央氣象台）
大陸中央氣象台16日繼續發布乾旱黃色預警，據實時氣象乾旱監測，陝西、河南、甘肅等省份存在重度及以上氣象乾旱，其中，陝西西南部、河南西部、甘肅東部等地特旱。（圖／取自大陸中央氣象台）

近期大陸陝西、河南等多地飽受旱情之苦，其中陝西雨量是1961年以來最少，600多萬畝旱地小麥受災，多地倡議節水，山西運城市甚至有村民稱該村「澆地費用每小時（人民幣）180元」。預計未來一周，中國多地氣溫上升，旱情或更嚴峻。

大陸中央氣象台16日繼續發布乾旱黃色預警，據實時氣象乾旱監測，陝西、河南、甘肅等省份存在重度及以上氣象乾旱，其中，陝西西南部、河南西部、甘肅東部等地特旱。預計，未來3天，上述旱區仍將少雨，氣象乾旱維持或發展。

「過年後就沒下雨，土地和沙漠一樣！」有陝西農民在網上如此說。據大陸國家氣候中心最新監測，目前陝西存在中度及以上氣象乾旱，其中陝西西南部等地達到特旱級別。今年3月中旬以來，陝西降雨量持續偏少，較常年同期偏少5成以上，位列1961年以來歷史同期第一少，同時氣溫偏高、大風偏多，進一步加劇了旱情。

旱情影響到小麥的生長。華商報大風新聞報導，渭南蒲城縣村民趙師傅說，春節過後，一直比較乾旱，特別是小麥在拔高抽穗的關鍵時期沒有降雨，無法澆灌，塬上的小麥長不起來，葉子發黃，有些就乾死了；陝西省小麥產業技術體系首席專家、西北農林科技大學農學院研究員張睿也稱，相關部門統計，全省有超過600多萬畝小麥不同程度受到乾旱影響，而且旱情還在持續發展。

在旱情中，水資源成為昂貴資產。山西聞喜縣薛店鎮南張村村民稱，村內澆地用水每小時人民幣180元，當地村委會相關負責人表示，如果農戶使用5寸水泵「二次提水」（從蓄水池抽水到田間），每小時大約能抽60噸水，水費便是180元左右。

前述負責人稱，自今年2月以來，當地沒下過一場能把地澆透的雨，乾旱導致村內水井取水量將近減半。以往，每口井每小時能抽出20餘噸水，現在每小時最多抽出10餘噸水。目前，村裡確實存在用水難的情況，他透露，如今不少村民很難澆上地。村民每天用水需要排隊，哪怕每噸3元，仍有村民排不上隊。

每日經濟新聞梳理報導，今年以來，華南、華北、西北、長江中下游地區以及四川等地乾旱呈現快速發展的趨勢。5月以來，陝西、河南、江蘇、湖北、廣西等省區存在重旱。其中，陝西南部、河南西部、湖北西北部、江蘇南部等地一度達到特旱級別。

面對今年乾旱成因，中國氣象服務協會會長、中國氣象局原副局長許小峰分析，從氣候角度看，目前這些地區確實是乾旱少雨的區域，多數地方還屬於正常，但考慮到有些地區出現了重旱或特旱，就有些異常了

全國氣象學科首席科學傳播專家朱定真認為，從今年來看，前期降雨少，冷空氣活動也少，導致這些區域降雨量「入不敷出」。隨著全球變暖，學術上出現了一個「驟旱」的概念，也就是乾旱的速度比以前加快了。

人民幣 小麥 雨量

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